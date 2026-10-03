Un minibus transportant des pèlerins a eu un accident au Kenya

·5·Monde
Un minibus transportant des pèlerins a eu un accident au Kenya

Au Kenya, un grave accident de la route impliquant plusieurs véhicules a fait 17 morts. La plupart des victimes étaient des pèlerins catholiques qui se rendaient dans un sanctuaire pour prier.

La tragédie a eu lieu le 3 octobre dans la zone de Salama, sur l'autoroute menant à Mombasa. Selon la police locale, le conducteur d'un camion a tenté de dépasser un autre camion qui le précédait. Cependant, il n'a pas réussi sa manœuvre, provoquant une collision avec plusieurs véhicules.

Un minibus transportant des pèlerins a eu un accident au Kenya

Le minibus transportant les pèlerins a également été impliqué dans la collision. Le conducteur et 16 passagers sont décédés sur le coup. Il a été rapporté que la majorité des victimes étaient des femmes.

L'archevêque catholique de Mombasa, Martin Kivuva, a déclaré que les pèlerins se rendaient dans un lieu de culte situé dans le comté de Nakuru, à l'ouest de Nairobi.

L'archevêque a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a appelé à prier pour les défunts et leurs proches.

Selon l'AP, les accidents de la route restent l'un des problèmes majeurs en Afrique. Ces tragédies peuvent être causées par l'état technique des véhicules, la vitesse excessive et le mauvais état des routes.

KenyaAccident de la routeSalamaMombasaAfrique
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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