Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le président américain Donald Trump à imposer des restrictions urgentes contre le système Internet par satellite « Rassvet » (« Aube ») développé par la Russie. Dans une interview au Financial Times, Zelensky a révélé avoir soulevé cette question à plusieurs reprises auprès de la Maison Blanche.

Kiev considère ce projet non pas comme une simple initiative technologique, mais comme une menace stratégique sérieuse capable de modifier radicalement l'équilibre des communications sur la ligne de front.

À New York rencontre et facteur chinois

Selon Zelensky, la Russie n'est pas seule dans la création de ce système satellite alternatif :

Implication de Pékin : Des entreprises chinoises participent activement au développement du projet.

Demande à Trump : Lors d'une récente rencontre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, Zelensky a demandé à plusieurs reprises à Donald Trump d'imposer des sanctions à grande échelle contre les entreprises russes et chinoises liées à ce projet.

« Petite catastrophe » : de quoi s'inquiètent les experts ukrainiens ?

Serhiy « Flesh » Beskrestnov, expert et consultant en communications militaires et technologies en Ukraine, a souligné que sous-estimer ce projet serait une grave erreur :

Grande cadence : Selon lui, la Russie est capable de lancer des dizaines de satellites en orbite simultanément lors d'un seul vol.

Menace sur le front : Si le réseau Internet mondial en orbite basse de la Russie devient pleinement opérationnel, cela pourrait devenir une « petite catastrophe » pour les forces armées ukrainiennes sur le front, car l'adversaire disposera d'un réseau de communication indépendant, stable et à haut débit.

C'est pourquoi Kiev tente d'étouffer ces projets spatiaux russes par des sanctions internationales avant qu'ils ne soient pleinement concrétisés.