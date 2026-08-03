Un Kazakh condamné à 125 ans de prison après avoir cherché du travail sur Instagram

En Grèce, la condamnation à 125 ans de prison de Rashid Qodirov, un Kazakh de 24 ans, a suscité une vive polémique. Ses proches affirment que le jeune homme a été victime d’un réseau criminel international et demandent la révision de l’affaire.

Selon les informations disponibles, Rashid Qodirov avait répondu à une annonce publiée sur Instagram pour travailler en Turquie. L’offre proposait d’organiser des excursions en bateau à moteur pour les touristes. Il a toutefois été accusé par la suite d’avoir participé au transport de migrants clandestins.

La mère du jeune homme, Nurkhon Qodirova, affirme qu’aucun interprète n’a été mis à la disposition de son fils pendant l’enquête. Elle déclare également qu’il a été averti que sa peine pouvait être alourdie et contraint de signer certains documents.

Selon cette femme, le tribunal a également condamné Rashid Qodirov à une amende d’environ 1 milliard de tenges en plus de la peine d’emprisonnement. Elle estime que son fils a été victime d’une escroquerie visant à attirer des personnes à la recherche d’un emploi via les réseaux sociaux.

Le ministère kazakh des Affaires étrangères a confirmé l’affaire, précisant que le ressortissant avait été reconnu coupable de graves infractions prévues par la législation grecque. Selon le ministère, Rashid Qodirov bénéficie d’une assistance consulaire et juridique, et l’affaire reste sous le contrôle des autorités diplomatiques.