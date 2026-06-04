L'ONU avertit : El Niño apportera des pluies en Asie centrale

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L'ONU avertit : El Niño apportera des pluies en Asie centrale

L'Organisation météorologique mondiale de l'ONU a mis en garde contre un fort phénomène El Niño qui pourrait provoquer une hausse des températures et des changements météorologiques brusques dans le monde entier dans les mois à venir. Selon Reuters, ce phénomène naturel pourrait entraîner de fortes pluies en Asie centrale.

El Niño se produit en raison de l'affaiblissement des alizés dans l'océan Pacifique. Cela entraîne une accumulation de chaleur dans les parties centrales et orientales de l'océan, affectant les régimes météorologiques à l'échelle mondiale.

Selon l'Organisation météorologique mondiale, les eaux océaniques chaudes intensifient le développement d'El Niño. L'organisation prévoit des températures supérieures à la normale dans de nombreuses régions entre juin et août. Le phénomène pourrait durer jusqu'en novembre.

Les experts estiment qu'El Niño pourrait augmenter les précipitations en Asie centrale, dans le sud des États-Unis et dans certaines parties de l'Afrique. Parallèlement, le risque de sécheresse devrait augmenter en Australie, en Indonésie et dans certaines parties de l'Asie du Sud.

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a qualifié ces processus d'avertissement climatique sérieux et a exhorté les pays à accélérer la transition vers les énergies renouvelables.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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