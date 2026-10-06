Une écolière attaque ses camarades au couteau dans une école d'Istanbul

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Une écolière attaque ses camarades au couteau dans une école d'Istanbul

Une attaque au couteau a eu lieu dans un collège du district de Başakşehir à Istanbul. L'incident a fait 8 blessés parmi les élèves, dont l'un est décédé à l'hôpital, rapporte l'agence APA.

Il a été rapporté que l'incident s'est produit le 6 octobre vers 08h40 au collège Şeyh Şamil İmam Hatip à Kayaşehir. L'attaque a été perpétrée par une jeune fille de 15 ans scolarisée dans un autre établissement. Elle est entrée dans le bâtiment scolaire avec un couteau et a agressé les élèves.

Les élèves blessés ont été transportés vers des hôpitaux par des ambulances. L'auteure de l'attaque a été appréhendée par le personnel de sécurité et remise à la police. Une enquête a été ouverte à son encontre.

Initialement, le gouvernorat d'Istanbul avait annoncé que 5 élèves avaient été blessés. Plus tard, le ministère de la Santé a indiqué que 8 personnes avaient été touchées. L'un des blessés, dans un état critique, est décédé malgré les efforts des médecins.

Une enquête criminelle a été ouverte concernant cet incident. De plus, les cours dans cette école d'Istanbul ont été suspendus les 6 et 7 octobre.

BaşakşehirCollège Şeyh Şamil İmam HatipAttaque au couteauFille de 15 ansIstanbul
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