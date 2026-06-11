La réaction de Basaksehir à la participation d'Abbosbek Fayzullayev à la Coupe du Monde 2026

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La réaction de Basaksehir à la participation d'Abbosbek Fayzullayev à la Coupe du Monde 2026

La Coupe du Monde 2026, organisée sur les terrains d'Amérique du Nord, a officiellement débuté ! Alors que l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait ses débuts historiques dans la phase finale, les médias internationaux suivent de près nos stars. Notamment, la direction du célèbre club turc Basaksehir a exprimé des commentaires très encourageants sur la star montante du football de notre pays et favori des fans, Abbosbek Fayzullayev.

Dans une déclaration aux médias turcs, le porte-parole officiel du club d'Istanbul, Gökhan Yılmaz, a salué le potentiel du talentueux joueur ouzbek et a exprimé une grande confiance en lui :

« Nous souhaitons bonne chance à tous les cinq joueurs de notre club participant à cette Coupe du Monde. Parmi eux, nous attendons une performance significative et digne d'Abbosbek Fayzullayev pour son équipe nationale. Nous croyons pleinement en son potentiel et en ses mouvements magiques sur le terrain. Nous espérons qu'il fera connaître non seulement l'Ouzbékistan, mais aussi le nom de Basaksehir au monde entier lors de ce tournoi prestigieux », a souligné Gökhan Yılmaz.

Comme nos fans le savent, les « Loups Blancs » dirigés par Fabio Cannavaro entameront leur tournoi historique dans le groupe K. Nos représentants se battront pour une place au tour suivant contre l'un des géants du football mondial, le Portugal mené par Cristiano Ronaldo, la Colombie, équipe intense d'Amérique du Sud, et la République démocratique du Congo, symbole de résilience du continent africain. Dans un groupe aussi difficile et intrigant, les mouvements rapides et imprévisibles des milieux de terrain créatifs comme Abbosbek Fayzullayev sont cruciaux pour notre équipe.

Il convient de rappeler que les matchs de la Coupe du Monde 2026 ont débuté aujourd'hui, le 11 juin, et se poursuivront jusqu'au 19 juillet. Nous croyons que nos héros comme Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev écriront une nouvelle page d'histoire sur ces terrains !

Suivez les détails du premier match historique d'Abbosbek Fayzullayev en Coupe du Monde, les nouvelles exclusives du camp de Basaksehir et toutes les actualités brûlantes du tournoi avec nous sur Zamin !

Abbosbek FayzullaevBaşakşehirOuzbékistanGökhan YılmazFabio Cannavaro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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