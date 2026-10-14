La Russie occupe la deuxième place mondiale pour la cryogénisation humaine

·14·Monde
La Russie occupe la deuxième place mondiale pour la cryogénisation humaine

La société russe « KrioRus » conserve les corps ou les cerveaux de 109 personnes à très basse température dans l'espoir d'une réanimation future. Selon l'entreprise, 31 d'entre eux sont des citoyens étrangers. C'est ce qu'a rapporté Moscou 24.

Selon les données publiées le 13 octobre 2026, les États-Unis occupent la première place avec 566 personnes cryogénisées. La Russie occupe la deuxième place avec 109 personnes.

La cryogénisation est une méthode consistant à conserver le corps ou le cerveau d'une personne après son décès à très basse température, dans l'espoir qu'une technologie future permette de les restaurer. Le processus utilise généralement de l'azote liquide pour atteindre une température de −196 degrés.

Un objet noir entouré de vapeur d'azote liquide près d'équipements de laboratoire.

Cependant, la capacité de cette méthode à ramener une personne à la vie n'est pas encore scientifiquement prouvée. La médecine moderne ne dispose pas de technologie permettant de restaurer et de réanimer un corps ou un cerveau cryogénisé. L'apparition d'une telle possibilité à l'avenir n'est pas non plus garantie.

KrioRusCryogénisationCryotechnologiesCryorégénérationRussie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Analyse de 1000 villes dans le monde : Quelle ville occupe la 1ère place en termes de qualité de vie ?Analyse de 1000 villes dans le monde : Quelle ville occupe la 1ère place en termes de qualité de vie ?9 octobre 11:46Record de milliardaires battu dans le monde : qui détient la richesse mondiale ?Record de milliardaires battu dans le monde : qui détient la richesse mondiale ?28 août 09:19La viande de poulet est devenue la plus consommée au mondeLa viande de poulet est devenue la plus consommée au monde1 septembre 11:06Nikol Pashinyan pose des conditions strictes concernant la 102e base militaire russe à GyumriNikol Pashinyan pose des conditions strictes concernant la 102e base militaire russe à Gyumri17 septembre 21:29À l'aube de la fin de la guerre : l'Ukraine annonce sa volonté d'un cessez-le-feu total et inconditionnelÀ l'aube de la fin de la guerre : l'Ukraine annonce sa volonté d'un cessez-le-feu total et inconditionnel23 septembre 22:23Un ancien ministre accusé de fraude : l'ex-ministre russe des Communications recherché internationalementUn ancien ministre accusé de fraude : l'ex-ministre russe des Communications recherché internationalement13 septembre 00:47
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques