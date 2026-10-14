La tension monte dans les cercles politiques israéliens à l'approche des élections législatives. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lancé un avertissement urgent aux électeurs, affirmant que si les forces d'opposition remportaient les prochaines élections, la voie vers la création d'un État palestinien indépendant pourrait s'ouvrir.

Le chef du gouvernement a souligné que l'arrivée au pouvoir de ses rivaux modifierait radicalement la direction de la sécurité nationale et des opérations militaires du pays.

«Les troupes seront retirées, aucune mesure ne sera prise contre l'Iran»

Netanyahou a exprimé une série d'opinions tranchées sur la politique potentielle de l'opposition :

La création d'un État palestinien : Selon le Premier ministre, si l'opposition actuelle gagne les élections, elle consentira à l'indépendance de la Palestine et à son établissement en tant qu'État distinct ;

Retrait sur les fronts : Il a affirmé que les forces d'opposition mettraient fin aux opérations militaires en cours au Liban et dans la bande de Gaza, et retireraient complètement les troupes israéliennes de ces zones ;

Silence face à Téhéran : Netanyahou a également souligné qu'un éventuel nouveau gouvernement ne prendrait aucune mesure de résistance ou de restriction contre l'Iran, ce qui renforcerait davantage la position de Téhéran dans la région.

Date décisive : 27 octobre

Les prochaines élections législatives (Knesset) en Israël 27 octobre sont prévues pour le jour du.

Cette élection devrait déterminer non seulement la politique intérieure du pays, mais aussi le sort futur de la guerre, de la sécurité et des processus diplomatiques au Moyen-Orient. À l'approche du jour du scrutin, la lutte politique et informationnelle entre les principaux partis devient de plus en plus intense.