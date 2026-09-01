La viande de poulet est devenue la plus consommée au monde

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La viande de poulet est devenue la plus consommée au monde

La viande de poulet est devenue le type de viande le plus populaire au monde. L'augmentation de la demande au cours des dernières décennies a également entraîné une forte hausse de la production. C'est ce que rapporte le Financial Times.

Selon les données de la publication, entre 2006 et 2023, le volume de production de poulet dans le monde a considérablement augmenté. Alors qu'en 2006, il y avait environ 48,3 milliards de poulets dans le monde, ce chiffre a atteint 76,2 milliards en 2023.

La demande de viande de poulet est particulièrement élevée dans la région Asie-Pacifique, en Amérique et en Europe. Le prix relativement bas du poulet, sa croissance rapide et sa polyvalence culinaire contribuent à sa popularité. Selon la FAO, le poulet est l'espèce avicole la plus importante au monde et constitue la majeure partie de la production de viande de volaille.

Un autre avantage de la viande de poulet est la possibilité d'orienter ses différentes parties vers des marchés spécifiques. Par exemple, les pattes de poulet, peu prisées par les consommateurs occidentaux, sont l'un des produits les plus demandés en Chine.

Les experts estiment que la croissance démographique, l'augmentation du pouvoir d'achat et l'urbanisation pourraient continuer à stimuler la demande de produits avicoles à l'avenir. La FAO souligne également que la croissance de la population, la hausse des revenus et l'urbanisation favorisent le développement de l'industrie avicole.

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