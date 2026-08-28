Record de milliardaires battu dans le monde : qui détient la richesse mondiale ?

Pour la première fois dans l'histoire, le nombre de milliardaires dans le monde a dépassé les 3 700. En 2025, leur richesse totale a également atteint un niveau record. Mais le point le plus intéressant est que la croissance de la richesse n'a pas été uniforme dans tous les pays.

Alors que le nombre de milliardaires a augmenté de façon spectaculaire dans certains pays, une petite fraction des personnes les plus riches du monde a commencé à contrôler une part de plus en plus grande du capital mondial.

Le nombre de milliardaires a atteint un niveau record

Selon l'étude Billionaire Census de la société Altrata, en 2025, le nombre de milliardaires dans le monde a augmenté de 8,2 % en un an, pour atteindre 3 795 personnes.

C'est le chiffre le plus élevé de l'histoire de l'étude.

La richesse totale des milliardaires a augmenté en conséquence :

Indicateur Résultat Nombre de milliardaires 3 795 personnes Croissance annuelle +8,2 % Richesse totale 15 100 milliards de dollars Croissance de la richesse +12,8 %

Ainsi, le capital total des milliardaires mondiaux a dépassé les 15 000 milliards de dollars en un an.

Le nombre de milliardaires en Russie a augmenté de 18 %

La Russie occupe également l'une des premières places du classement.

En 2025, le nombre de milliardaires dans le pays a augmenté de 18 % pour atteindre 151 personnes.

Ce chiffre place la Russie à la quatrième place du classement mondial des pays comptant le plus grand nombre de milliardaires.

Cependant, l'écart avec le pays en première position est très important.

Les États-Unis sont loin devant les autres

Près d'un tiers des milliardaires mondiaux vivent aux États-Unis.

En 2025, le pays comptait 1 265 milliardaires . Ce chiffre a augmenté de 11,5 % en un an.

Suivent ensuite :

Chine — 363 personnes (+13,1 %) ;

Allemagne — 221 personnes (+20,1 %) ;

Russie — 151 personnes (+18 %) ;

Inde — 132 personnes (+3,9 %).

La croissance en Allemagne est particulièrement remarquable. Le pays affiche le taux de croissance le plus élevé parmi les 15 premiers pays en nombre de milliardaires.

Qui détient la plus grande richesse ?

La croissance du nombre de milliardaires est en soi un chiffre notable. Mais un autre indicateur de l'étude illustre mieux l'ampleur des inégalités économiques.

En 2025, la richesse totale des milliardaires mondiaux a augmenté de 12,8 % pour atteindre 15 100 milliards de dollars.

Cependant, la répartition de cette richesse devient de plus en plus inégale.

Les 29 personnes les plus riches de la planète contrôlent 27 % de la richesse totale des milliardaires.

Il est intéressant de noter qu'en 2017, ce chiffre n'était que de 7 % .

Cela signifie que la part de richesse détenue par une très petite fraction des personnes les plus riches a presque quadruplé en quelques années.

Pourquoi la richesse des milliardaires augmente-t-elle si rapidement ?

Les analystes de l'étude citent comme l'un des principaux facteurs de cette croissance l'augmentation spectaculaire des investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle .

L'intérêt croissant pour les technologies d'intelligence artificielle ces dernières années a influencé la valeur des entreprises technologiques et a augmenté la richesse de leurs fondateurs et investisseurs.

Parallèlement, les changements dans la valeur des marchés boursiers mondiaux, du secteur technologique et d'autres actifs affectent directement le capital des milliardaires.

Quelle tendance se cache derrière ce record ?

Les statistiques de 2025 montrent une image plus large que de simples chiffres.

D'un côté, le nombre de milliardaires atteint un niveau record. De l'autre, la part des personnes les plus riches dans la richesse totale ne cesse de croître.

La preuve la plus évidente en est que les 29 milliardaires les plus riches possèdent 27 % de la richesse totale de 15 100 milliards de dollars.

En 2017, leur part était de 7 %.

C'est pourquoi le chiffre le plus important des résultats de 2025 n'est peut-être pas 3 795, mais un autre indicateur :

le nombre de milliardaires augmente, mais une immense richesse est concentrée entre les mains d'un nombre de plus en plus restreint de personnes.