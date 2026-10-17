Un chien intelligent qui fait ses courses tout seul au marché étonne les réseaux sociaux (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant un chien intelligent faisant ses courses seul au marché local, sur instruction de son maître, conquièrent le cœur de milliers d'utilisateurs.

Le processus d'achat, où ce client à quatre pattes porte un panier tressé dans sa gueule, choisit ses produits et effectue le paiement, laisse les gens stupéfaits.

Commerce en toute autonomie : l'argent est pris, le produit est déposé

Les images montrent clairement le comportement du chien au marché et la relation de confiance unique établie avec les vendeurs :

Le choix indiqué : Le chien s'approche des étals et pointe avec sa patte les produits dont il a besoin (herbes, maïs et autres légumes) ;

Paiement dans le panier : Les vendeuses prennent le montant correspondant au prix du produit dans le panier que le chien a posé au sol ;

Chargement des produits : Une fois l'argent récupéré, le vendeur place soigneusement les produits achetés dans le panier du chien.

Une file d'attente ordonnée à chaque étal

Il est fascinant de constater que cet animal intelligent comprend les règles du marché aussi bien qu'un humain :

Attente patiente : Il reste calme devant chaque étal, attendant que le vendeur prenne l'argent et y dépose les produits ;

Fiabilité : Une fois le panier rempli, il saisit les anses dans sa gueule et rentre directement chez lui sans s'arrêter et sans renverser les produits.

Cet événement est une nouvelle preuve éclatante de l'intelligence animale, de la capacité d'apprentissage et de la loyauté infinie entre l'homme et l'animal.