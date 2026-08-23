Nouveau Haaland : La star de City surprend ses fans avant la nouvelle saison

La star norvégienne deManchester City Erling Haaland a surpris ses fans avant le début de la nouvelle saison de Premier League. Connu pour sa longue chevelure classique, l'attaquant a dévoilé son nouveau look avec les cheveux courts sur ses réseaux sociaux.

Sous la photo publiée, l'attaquant a écrit : « Nouvelle saison, nouvelle coupe de cheveux ».

« Cheveux courts, aucun souci » : La surprise des fans et la réponse de Haaland

Le nouveau look du joueur a rapidement suscité de nombreuses discussions en ligne. De nombreux fans ont été surpris de voir qu'il avait coupé ses longs cheveux, devenus son emblème au fil des ans.

Plus tard, Erling Haaland a publié un autre message avec une expression rimée célèbre en anglais, réagissant avec légèreté aux critiques et à la surprise :

« Short hair, don't care » (Cheveux courts, aucun souci).

City entame la saison : Premier adversaire, Bournemouth

Les « Citizens » disputent aujourd'hui leur premier match officiel de la nouvelle saison de Premier League à domicile :

Adversaire et journée : Manchester Cityaccueille Bournemouth pour la 1ère journée ;

Heure du coup d'envoi : Le match débute aujourd'hui, le 23 août, à 18h00heure de Tachkent.

Les premiers buts et la performance du buteur norvégien, qui entrera sur le terrain avec son image renouvelée, sont attendus avec beaucoup d'intérêt par les fans.