Fusil automatique : une vidéo de contrôle au Yémen stupéfie les réseaux sociaux

Une vidéo surprenante, filmée dans une zone contrôlée par le mouvement houthi (Ansar Allah) au Yémen, circule largement sur les réseaux sociaux et suscite de nombreux débats.

Les images montrent des militaires procédant à des contrôles de sécurité sur des habitants locaux se rendant à un événement religieux et politique de masse. Le plus frappant est que les gardes ne prêtent aucune attention aux fusils Kalachnikov portés à l'épaule ou aux poignards traditionnels à la ceinture.

Contre quoi lutter ? Ceintures explosives et menaces cachées

Comme on peut le voir sur les images, les agents de sécurité fouillent minutieusement chaque homme entrant sur le site :

Contrôle ciblé : Les gardes recherchent uniquement les ceintures explosives (ceintures de martyr) et les engins explosifs improvisés dissimulés sous les vêtements ;

Tête et intérieur des vêtements : Les contrôleurs vérifient attentivement la nuque, les plis des vêtements et les aisselles des individus pour s'assurer de l'absence d'explosifs.

Fusil et poignard — un mode de vie quotidien au Yémen

Ce qui a stupéfié de nombreux observateurs, c'est que les citoyens entrant sont ouvertement armés :