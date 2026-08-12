L’utilisation de lunettes intelligentes interdite dans les tribunaux

L’accès aux tribunaux pénaux, civils et familiaux d’Angleterre et du pays de Galles avec des lunettes intelligentes de Meta est officiellement interdit. Cela a été annoncé par le service des tribunaux du Royaume-Uni (HMCTS).

Selon la nouvelle règle, ces lunettes intelligentes seront confisquées aux visiteurs et aux parties prenantes à leur entrée dans le tribunal. Les appareils ne seront rendus à leurs propriétaires qu’au moment de leur sortie du bâtiment.

Les représentants des tribunaux du Royaume-Uni ont rappelé que la prise de photos et de vidéos dans les tribunaux britanniques sans autorisation spéciale est interdite par la loi. Un tel acte peut être considéré comme un outrage au tribunal.

L’utilisation de smartphones ordinaires reste autorisée à condition de désactiver les fonctions de caméra et d’enregistrement audio. Les lunettes intelligentes de Meta, en revanche, permettent de filmer discrètement à l’insu des personnes présentes, car leurs caméras sont intégrées à la monture.

Un autre incident a également contribué à l’instauration de cette interdiction. Lors d’une audience, un participant a tenté d’utiliser des lunettes intelligentes pour obtenir discrètement de l’aide pendant les questions-réponses.

Auparavant, l’utilisation de lunettes intelligentes avait également été totalement interdite dans les salles d’audience de l’État de New York, aux États-Unis.