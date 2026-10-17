Un deuxième pétrolier transportant 2 millions de barils explose sur une mine marine dans le détroit d'Ormuz

·10·Monde
Un deuxième pétrolier transportant 2 millions de barils explose sur une mine marine dans le détroit d'Ormuz

La situation devient extrêmement dangereuse dans le détroit d'Ormuz, artère pétrolière mondiale majeure. Le samedi 17 octobre au matin, un autre superpétrolier, tentant de traverser le détroit sans l'accord de Téhéran et avec son transpondeur éteint, a heurté une mine marine et a explosé.

Selon les informations officielles fournies par le service de presse du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), le navire transportait plus de 2 millions de barils de pétrole. il était en cours de transport.

Deuxième incident en 24 heures

La série d'explosions en mer constitue un coup dur pour la flotte mondiale de transport pétrolier :

  • Détails du deuxième incident : Après l'explosion survenue au matin du 17 octobre, le pétrolier a été endommagé ; aucune information sur les victimes ou la nationalité du navire n'a été divulguée pour le moment.

  • Le premier incendie nocturne : Quelques heures plus tôt, dans la nuit du 17 octobre, un autre superpétrolier transportant une cargaison similaire d'environ 2 millions de barils de pétrole brut avait également été victime d'une explosion et d'un violent incendie dans le détroit d'Ormuz.

  • Transpondeurs éteints : Il est rapporté que les deux navires tentaient de traverser la zone dangereuse sans autorisation officielle, en désactivant leurs systèmes de suivi par satellite.

Zone interdite et conflit géopolitique dans le détroit

Ces incidents sont le résultat direct des tensions militaires et politiques persistantes dans la région :

  • L'exigence ferme de Téhéran : Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran avait officiellement annoncé en septembre l'instauration d'une zone spéciale à circulation restreinte dans la partie orientale du détroit d'Ormuz, exigeant que tous les navires marchands traversent la zone uniquement avec l'accord de Téhéran.

  • Conflits avec les États-Unis et Israël : Les frappes menées le 28 février dernier par les États-Unis et Israël contre des sites en Iran, suivies des représailles de Téhéran, ont créé un nouveau foyer de guerre dans la région. Bien qu'un mémorandum de cessation des hostilités ait été signé en juin, les parties ont échangé de nouveaux tirs et le conflit reste non résolu.

Compte tenu du fait qu'une part importante des exportations mondiales de pétrole transite par le détroit d'Ormuz, la mise hors service de deux navires majeurs en une seule journée pourrait entraîner une flambée des prix de l'or noir sur les marchés mondiaux.

Détroit d'OrmuzTéhéranCorps des gardiens de la révolution islamique (CGRI)PétroleExplosion
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le pétrole mondial en danger : l'Iran annonce la seule condition pour ouvrir le détroit d'OrmuzLe pétrole mondial en danger : l'Iran annonce la seule condition pour ouvrir le détroit d'Ormuz16 octobre 19:12Naufrage dans le détroit d'Ormuz : des milliers d'iPhone et de parfums flottent à la surfaceNaufrage dans le détroit d'Ormuz : des milliers d'iPhone et de parfums flottent à la surface15 octobre 23:01L'Iran frappe un pétrolier près des côtes du QatarL'Iran frappe un pétrolier près des côtes du Qatar8 octobre 13:22Heures décisives au Moyen-Orient : L'Iran et les États-Unis pourraient conclure une trêve via le QatarHeures décisives au Moyen-Orient : L'Iran et les États-Unis pourraient conclure une trêve via le Qatar29 septembre 09:40Tension dans le détroit d'Ormuz : L'Iran intercepte 19 navires en deux jours (vidéo)Tension dans le détroit d'Ormuz : L'Iran intercepte 19 navires en deux jours (vidéo)28 septembre 11:36Abbas Araghchi annonce les conditions pour sortir de l'impasse avec les États-Unis sur le détroit d'OrmuzAbbas Araghchi annonce les conditions pour sortir de l'impasse avec les États-Unis sur le détroit d'Ormuz27 septembre 22:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse