Un deuxième pétrolier transportant 2 millions de barils explose sur une mine marine dans le détroit d'Ormuz

La situation devient extrêmement dangereuse dans le détroit d'Ormuz, artère pétrolière mondiale majeure. Le samedi 17 octobre au matin, un autre superpétrolier, tentant de traverser le détroit sans l'accord de Téhéran et avec son transpondeur éteint, a heurté une mine marine et a explosé.

Selon les informations officielles fournies par le service de presse du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), le navire transportait plus de 2 millions de barils de pétrole. il était en cours de transport.

Deuxième incident en 24 heures

La série d'explosions en mer constitue un coup dur pour la flotte mondiale de transport pétrolier :

Détails du deuxième incident : Après l'explosion survenue au matin du 17 octobre, le pétrolier a été endommagé ; aucune information sur les victimes ou la nationalité du navire n'a été divulguée pour le moment.

Le premier incendie nocturne : Quelques heures plus tôt, dans la nuit du 17 octobre, un autre superpétrolier transportant une cargaison similaire d'environ 2 millions de barils de pétrole brut avait également été victime d'une explosion et d'un violent incendie dans le détroit d'Ormuz.

Transpondeurs éteints : Il est rapporté que les deux navires tentaient de traverser la zone dangereuse sans autorisation officielle, en désactivant leurs systèmes de suivi par satellite.

Zone interdite et conflit géopolitique dans le détroit

Ces incidents sont le résultat direct des tensions militaires et politiques persistantes dans la région :

L'exigence ferme de Téhéran : Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran avait officiellement annoncé en septembre l'instauration d'une zone spéciale à circulation restreinte dans la partie orientale du détroit d'Ormuz, exigeant que tous les navires marchands traversent la zone uniquement avec l'accord de Téhéran.

Conflits avec les États-Unis et Israël : Les frappes menées le 28 février dernier par les États-Unis et Israël contre des sites en Iran, suivies des représailles de Téhéran, ont créé un nouveau foyer de guerre dans la région. Bien qu'un mémorandum de cessation des hostilités ait été signé en juin, les parties ont échangé de nouveaux tirs et le conflit reste non résolu.

Compte tenu du fait qu'une part importante des exportations mondiales de pétrole transite par le détroit d'Ormuz, la mise hors service de deux navires majeurs en une seule journée pourrait entraîner une flambée des prix de l'or noir sur les marchés mondiaux.