Un restaurant italien propose de l'« air frit » gratuitement

·2·Monde
Un restaurant italien propose de l'« air frit » gratuitement

Au restaurant Feva de Castelfranco Veneto, en Italie, les clients se voient proposer une collation insolite appelée « air frit ». Elle a été créée par le chef du restaurant, Nicola Dinato.

Malgré son nom, le plat n'est pas fait d'air véritable. Sa base est constituée d'une fine couche de tapioca. Elle est d'abord cuite, puis frite dans de l'huile chaude et traitée à l'ozone pendant environ 10 minutes. Cette méthode est utilisée pour donner à la collation un arôme unique.

La collation préparée est placée sur de la barbe à papa, ce qui lui donne l'apparence d'un nuage au moment du service. Elle est accompagnée d'une mayonnaise végétalienne au sésame.

Des rapports avaient circulé selon lesquels une portion d'« air frit » coûterait 30 dollars. Cependant, un membre du personnel du restaurant a expliqué que cette collation est offerte gratuitement aux clients en guise d'amuse-bouche.

L'idée du chef Nicola Dinato est de surprendre les clients avec un plat inhabituel et de leur rappeler l'importance de valoriser les nouvelles expériences dans la vie. Cette collation illustre le style unique du restaurant en matière de présentation culinaire.

Une grosse truffe blanche et transparente tenue dans la main du chef.
Nicola DinatoRestaurant FevaAir fritCastelfranco VenetoGastronomie
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