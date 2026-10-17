Un triple champion olympique et sextuple champion du monde filmé en train de chercher de la nourriture dans la rue (vidéo)

Une vidéo montrant l'ancien boxeur cubain Félix Savón, triple champion olympique, en train de chercher de la nourriture dans la rue, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo de 17 secondes, un homme filmant depuis une voiture demande à l'ancien boxeur ce qu'il fait. Savón répond qu'il cherche de la nourriture pour manger. La vidéo a été visionnée plus d'un million de fois, selon Periodico Cubano.

Né à Cuba en 1967, Félix Savón est considéré comme l'un des boxeurs amateurs les plus célèbres de l'histoire. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, d'Atlanta en 1996 et de Sydney en 2000. Il est également sextuple champion du monde.

Cependant, la carrière de l'ancien boxeur est également marquée par des affaires judiciaires. Selon CubaNet le 25 janvier 2025, Savón a passé près de six ans en prison pour une affaire liée à un crime sexuel sur mineur et a été libéré sous condition fin 2024. Les détails du verdict et de la peine n'ont pas été entièrement rendus publics.

La date et le lieu de la vidéo ne sont pas encore connus.