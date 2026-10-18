Mikhail Galustyan présente ses excuses au peuple tadjik après sa visite à Douchanbé

Célèbre acteur et showman russe Mikhail Galustyan a officiellement présenté ses excuses au peuple tadjik après sa visite dans la capitale, Douchanbé, et les vives critiques sur les réseaux sociaux.

L'artiste a été invité en tant qu'invité d'honneur à un événement privé à Douchanbé le 30 septembre. Cependant, sa venue a suscité un débat houleux au sein du segment local des réseaux sociaux.

La raison des critiques : « Nasha Russia » et les stéréotypes

Pourquoi la visite de Galustyan a suscité des objections :

Les personnages de « Ravshan et Djamshut » : Les militants et critiques ont souligné que les personnages de l'émission humoristique « Nasha Russia », autrefois populaire, portaient atteinte à la dignité des travailleurs migrants et renforçaient les préjugés négatifs sur les Tadjiks ;

Une opinion publique divisée : Si une partie des utilisateurs s'est fermement opposée à la venue de l'acteur, d'autres ont appelé à pardonner les blagues du passé et à privilégier un dialogue constructif.

« Douchanbé m'a surpris » : La réaction sincère de l'acteur

Suite à la polémique, Mikhail Galustyan s'est adressé au peuple tadjik, exprimant ouvertement ses regrets et ses sentiments :

Excuses officielles : Le showman a exprimé ses sincères regrets si ses anciens personnages de scène avaient blessé ou offensé quelqu'un, et a demandé pardon à tout le peuple tadjik ;

Première visite et impressions : Galustyan a noté que c'était sa première visite à Douchanbé et que la beauté de la ville ainsi que l'hospitalité sincère de ses habitants lui ont laissé une impression très chaleureuse ;

Découverte de la culture et de l'histoire : L'artiste a remercié pour l'accueil chaleureux, ajoutant que ce voyage lui a permis de mieux connaître la riche histoire et la culture du Tadjikistan.

Présentation d'un projet de 1,5 milliard de dollars

Selon les informations, le message vidéo de l'acteur a été initialement publié sur le compte d'Oleg Samsonov, chef du « TAS International Group » :

Objectif de la visite : L'entreprise a invité Galustyan à Douchanbé pour la présentation officielle du projet immobilier moderne « Dushanbe International District » ;

Un gratte-ciel de 340 mètres : La valeur du projet est d'environ 1,5 milliard de dollars et prévoit la construction d'une tour géante de 77 étages atteignant 340 mètres de hauteur.

Les excuses sincères de Galustyan ont apaisé les discussions sur les réseaux sociaux et ont été accueillies positivement par de nombreux fans.