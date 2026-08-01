Des scientifiques russes ont réalisé une découverte majeure en géologie et minéralogie. Dans la péninsule de Kola, un minéral extrêmement rare, inconnu jusqu'alors et dont la valeur dépasse largement celle de l'or, a été identifié. Baptisée « Kola ashcroftine », cette découverte étonne les géologues du monde entier par sa structure cristallographique complexe et sa composition chimique unique.

Selon RIA Novosti, citant le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie, cette découverte historique est le fruit des recherches conjointes du Centre scientifique de Kola de l'Académie des sciences de Russie, de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg et du Musée de minéralogie Fersman.

1. Sensation dans les monts Khibiny : de l'échantillon inconnu à la découverte scientifique

Ce minéral rare, jamais répertorié sur les cartes géologiques, a été trouvé dans la célèbre mine de Kirovsky, située dans le massif des Khibiny, découvert.

Au départ, les chercheurs n'ont pas pu identifier l'échantillon inhabituel en le comparant aux minéraux standards et l'ont envoyé au laboratoire comme « échantillon inconnu ». Après des analyses cristallographiques et chimiques approfondies, les scientifiques ont officiellement confirmé la découverte d'une nouvelle espèce minéralogique et l'ont nommée « Kola ashcroftine » (Kola ashcroftine).

2. « Plus cher que l'or » : la valeur record du minéral

L'un des aspects les plus sensationnels de cette découverte est son évaluation, bien supérieure à celle des métaux et pierres précieuses habituels sur le marché.

Selon les premières estimations desspécialistes, le prix moyen estimé de la patine de ce minéral atteint 145 dollars (soit 12 470 roubles) par millimètre. Ce chiffre signifie que le prix au gramme est plusieurs fois supérieur à celui de l'or pur échangé sur le marché mondial.

« Le prix fixé pour 1 millimètre de ce minéral en fait non seulement une découverte géologique, mais aussi l'un des échantillons minéraux les plus précieux et les plus rares de la planète » — indique l'analyse des experts du secteur.

3. Rareté chimique : une combinaison unique d'yttrium, de calcium et de fluor

La « Kola ashcroftine » diffère radicalement des silicates classiques par sa composition. La présence d'un élément de terre rare, essentiel pour les hautes technologies et l'industrie, a été confirmée : l'yttrium. est présent.

Éléments constitutifs et spécificités du minéral :

Éléments principaux : Silicium, potassium, sodium et l'élément de terre rare, l'yttrium ;

Additifs rares : Calcium, manganèse et fluor ;

Structure cristalline : Possède l'un des réseaux atomiques les plus complexes et parfaits parmi les minéraux connus.

Dans l'expérience mondiale, une ashcroftine classique similaire (pierre de silicate rose, transparente et très fragile) avait déjà été trouvée au Groenland, au Canada et en Italie. Cependant, l'échantillon trouvé dans la péninsule de Kola est le seul et unique analogue au monde à combiner du calcium, du manganèse et du fluor. Il est considéré comme unique.

4. Perspectives d'avenir : où le nouveau minéral sera-t-il utilisé ?

Les scientifiques russes prévoient de continuer à étudier les propriétés physico-chimiques de la « Kola ashcroftine » et ses applications potentielles.

La présence d'yttrium et d'autres éléments rares pourrait faire de ce minéral une base fondamentale importante pour l'industrie de haute technologie, l'électronique quantique ou la création de matériaux supraconducteurs.

Conclusion : une nouvelle page dans la géologie russe

La découverte de la « Kola ashcroftine » n'est pas juste une nouvelle géologique, mais la preuve de l'immense richesse cachée dans les profondeurs de la Terre. Cette découverte constitue une étape historique majeure pour la science fondamentale et la minéralogie russes.

Selon vous, comment de tels minéraux rares, plus chers que l'or, pourraient-ils transformer les technologies du futur ? Laissez votre avis dans les commentaires !