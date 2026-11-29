Selon le média SHOT, Yana, une femme de 38 ans originaire de Vladikavkaz, voyageait en Chine depuis près d'un mois. Elle avait décidé de passer la dernière semaine de son séjour dans un hôtel de Yangshuo, où les cerfs vivent en liberté.

Une touriste russe en voyage en Chine a fait face à un incident inattendu en voulant nourrir un cerf. En voyant la carotte, l'animal a sauté sur elle, provoquant sa chute. Résultat : la touriste s'est cassé le bras.

Selon la femme, les cerfs de l'hôtel devenaient très actifs dès qu'ils apercevaient de la nourriture. Ils s'approchaient des clients et tentaient même de mordre. Lorsque Yana a voulu nourrir l'un des animaux avec une carotte, le cerf a soudainement sauté sur elle. La femme a perdu l'équilibre et est tombée au sol.

Après un examen médical, il a été déterminé que son bras était fracturé avec déplacement. Par conséquent, il a fallu réduire la fracture dans un hôpital local.

Comme l'incident s'est produit dans les derniers jours du voyage, Yana a pu terminer son séjour comme prévu et rentrer chez elle. Cependant, elle a ramené un « souvenir » inhabituel de Chine : elle devra porter un plâtre jusqu'à la mi-décembre.