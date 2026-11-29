Un incident inhabituel a été observé au Brésil : des cailles vivantes ont éclos à partir d'œufs de caille contenus dans un emballage plastique acheté en magasin. Le client, témoin de la scène, n'a pu cacher sa surprise et a filmé l'événement.

L'homme a raconté qu'en ouvrant l'emballage, il a remarqué que l'un des œufs s'était fissuré et qu'un petit poussin de caille en était sorti. Il a souligné n'avoir jamais été confronté à une telle situation auparavant. Dans la vidéo, il réagit avec un mélange de surprise et d'humour.

Selon le client, il est possible que le développement de l'embryon se soit poursuivi en raison des températures chaudes, les œufs ayant été conservés à température ambiante. Fait curieux, il a plus tard filmé un autre poussin éclosant d'un œuf provenant d'un autre emballage.

Les expertsexpliquent qu'un tel phénomène nécessite que les œufs soient fécondés au préalable. De plus, pour que le développement embryonnaire se poursuive, les œufs doivent avoir été conservés dans des conditions suffisamment chaudes. Habituellement, les œufs de caille éclosent après une incubation d'environ 17 à 18 jours.

C'est pourquoi l'éclosion de poussins à partir d'œufs achetés en magasin est un événement rare.