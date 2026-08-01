Des scientifiques russes découvrent dans les montagnes de Khibiny un nouveau minéral plus précieux que l'or

Un nouveau minéral a été découvert dans la mine de Kirov, dans les montagnes de Khibiny en Russie. Les scientifiques ont déclaré que cette substance n'avait jamais été répertoriée dans la littérature scientifique et l'ont nommée « kola-ashcroftite ».

Il a été déterminé que le minéral contient de l'yttrium. L'yttrium fait partie des terres rares et constitue une matière première essentielle pour la fabrication de haute technologie.

Selon les premières estimations, la valeur d'une couche minérale d'un millimètre formée dans la roche pourrait atteindre environ 145 dollars. C'est pourquoi cette découverte est provisoirement qualifiée de minéral plus précieux que l'or.

Les spécialistes continueront d'étudier sa composition, son processus de formation et ses possibilités d'utilisation industrielle.