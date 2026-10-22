Le seul primate venimeux au monde, disparu depuis près d'un siècle, a été redécouvert en Indonésie

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Le seul primate venimeux au monde, disparu depuis près d'un siècle, a été redécouvert en Indonésie

Sur l'île indonésienne de Bangka, la présence du loris lent de Bangka, un primate rare qui avait échappé à l'attention des scientifiques pendant près d'un siècle, a été confirmée. Cet animal nocturne est classé parmi les espèces en danger critique d'extinction. L'information a été rapportée par le magazine People, citant les données de l'organisation Re:wild.

Les dernières données scientifiques sur cette espèce remontaient aux années 1930, et les experts craignaient que ses représentants dans la nature ne soient totalement éteints.

Cependant, le personnel du centre de sauvetage des animaux sauvages « Alobi » en Indonésie a découvert que la population locale rencontrait régulièrement ces animaux. Entre 2015 et 2025, des rapports ont fait état de la présence de loris lents dans des jardins, des vergers, le long des routes et près des lignes électriques. En dix ans, plus de 90 animaux ont été secourus, dont 86 ont été relâchés dans des forêts protégées. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue scientifique Spixiana.

Le loris lent de Bangka a été décrit pour la première fois en 1906 et reconnu comme une espèce distincte en 2013. Ils vivent dans les arbres et appartiennent au groupe des loris lents, considérés comme les seuls primates venimeux au monde.

Les principales menaces pesant sur l'espèce sont la déforestation, l'extraction d'étain, les plantations d'huile de palme et le commerce illégal. Les scientifiques prévoient désormais de recenser le nombre exact d'individus et de protéger leur habitat.

Loris lent de BangkaRe:wildIndonésieSpixianaPrimate
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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