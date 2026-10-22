Une méthode dangereuse pour emmener les enfants à l'école au Vietnam

·4·Monde
Une méthode dangereuse pour emmener les enfants à l'école au Vietnam

Dans le village de Huoi Ha au Vietnam, les parents sont contraints de traverser une rivière dangereuse chaque jour pour que leurs enfants puissent aller à l'école. Ils placent leurs enfants dans des sacs en plastique et les portent à travers le courant puissant pour atteindre l'autre rive.

La situation devient particulièrement complexe pendant la saison des pluies. En raison de la montée du niveau de l'eau et du courant fort, l'utilisation des ponts rudimentaires en bambou devient périlleuse. Par conséquent, les parents ont recours à d'autres méthodes extrêmement risquées pour que leurs enfants atteignent l'école.

Cette scène illustre clairement les difficultés rencontrées par les familles vivant dans des zones reculées pour éduquer leurs enfants. Le simple fait d'aller à l'école devient une épreuve dangereuse pour les enfants et leurs parents.

Dans une telle situation, la construction de ponts sûrs et de routes accessibles est essentielle. En effet, chaque enfant doit avoir la possibilité de recevoir une éducation sans mettre sa vie en danger.

VietnamHuoi HaSystème ÉducatifProblèmes D'infrastructureSécurité
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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