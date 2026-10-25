Des poules portant des gilets réfléchissants en Espagne sèment la panique parmi les habitants

·40·Monde
Des poules portant des gilets réfléchissants en Espagne sèment la panique parmi les habitants

Dans la région de Galice en Espagne, des poules portant des gilets réfléchissants la nuit ont semé une panique inattendue parmi la population locale. Une femme, apercevant des formes lumineuses dans l'obscurité, a cru à des créatures étranges et a contacté la police.

Selon les informations, Esteban Cuso, un vendeur de produits agricoles, a suggéré de faire porter des gilets réfléchissants aux volailles pour les retrouver plus facilement dans l'obscurité et éviter de les perdre.

Cependant, son initiative inhabituelle a provoqué une situation inattendue. Une habitante, inquiète après avoir vu d'étranges formes lumineuses près de chez elle la nuit, a alerté les forces de l'ordre. Arrivés sur place, les policiers ont découvert des poules en gilet au lieu de créatures mystérieuses.

L'auteur de l'initiative souligne que ces gilets remplissent plusieurs fonctions. Ils facilitent la visibilité des volailles dans l'obscurité et aident à retrouver rapidement les oiseaux égarés. Ils peuvent également servir à isoler les poules nécessitant des soins.

Ainsi, une simple initiative visant à protéger les volailles a attiré une large attention en raison de cet incident imprévu.

EspagneGaliceEsteban CusoAvicultureInsolite
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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