Troubles publics en Albanie : Fumée et feu dans les rues, la police contrainte d'intervenir

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Troubles publics en Albanie : Fumée et feu dans les rues, la police contrainte d'intervenir

Un nouveau foyer de tension sociale est apparu en Europe : dans la capitale albanaise, Tirana, des milliers de citoyens ont entamé des manifestations de grande ampleur contre la corruption, les difficultés économiques et la politique du gouvernement actuel.

La principale revendication des manifestants est la démission immédiate du Premier ministre Edi Rama et de son gouvernement. La situation devant le siège du Premier ministre et les bureaux administratifs centraux a échappé à tout contrôle, avec des affrontements violents signalés entre les manifestants et les forces de l'ordre.

Feu, pyrotechnie et fumée : les détails des affrontements au centre de la capitale

Comme le montrent les photos et vidéos diffusées, les manifestations ont dépassé le cadre pacifique pour entrer dans une phase d'actions radicales :

  • Feux d'artifice et tirs pyrotechniques : Les manifestants ont lancé des fusées, des engins pyrotechniques puissants et des substances inflammables vers les rangs de la police et les bâtiments administratifs depuis des dispositifs spéciaux ;

  • Rideau de feu et de fumée : Les alentours des bâtiments gouvernementaux sont plongés dans une fumée épaisse et des flammes, alors que la foule tente de franchir les barrières de sécurité ;

  • Contre-offensive de la police : Les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des canons à eau pour disperser les manifestants.

Quelle est la cause profonde de cette protestation ?

Le mécontentement social accumulé depuis longtemps au sein de la société albanaise s'est transformé en manifestations ouvertes :

  • Corruption à haut niveau : L'opposition et les représentants de la population accusent le gouvernement de corruption systémique, de détournement de fonds publics et de monopole ;

  • Pression sur le Premier ministre : Le long mandat du chef du gouvernement Edi Rama et les récents scandales politiques ont fait déborder la patience de la population ;

  • Risque d'escalade : Les leaders de l'opposition déclarent que les mouvements de protestation ne s'arrêteront pas et qu'au contraire, ils seront intensifiés dans la capitale et d'autres régions jusqu'à la démission du gouvernement.

AlbanieTiranaEdi RamaManifestationsCrise
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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