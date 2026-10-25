Un homme a vécu deux ans avec une prothèse dentaire en or dans sa bronche

·8·Monde
Un homme a vécu deux ans avec une prothèse dentaire en or dans sa bronche

À Sterlitamak, en Russie, des médecins ont retiré une prothèse de cinq dents en or de la bronche droite d'un homme. C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux, citant le ministre de la Santé de Bachkirie, Ayrat Rakhmatullin.

Il s'est avéré que l'homme souffrait d'une toux persistante depuis près d'un an. Pensant qu'il s'agissait de changements liés à l'âge ou d'un rhume, il n'a pas consulté de médecin. Son état s'aggravant début octobre, il a été hospitalisé. Les médecins ont d'abord suspecté une pneumonie, mais un examen a révélé la présence d'un corps étranger dans les voies respiratoires.

Lors d'une discussion détaillée avec le patient, celui-ci s'est souvenu qu'il n'avait pas retrouvé sa prothèse dentaire en se réveillant il y a environ deux ans. À l'époque, il pensait simplement l'avoir perdue et ignorait qu'elle était tombée dans ses voies respiratoires.

Les médecins ont retiré la prothèse avec précaution à l'aide d'un instrument spécial lors d'une bronchoscopie. Les tissus des voies respiratoires n'ont pas été endommagés pendant l'intervention. Par la suite, la toux chronique du patient a cessé.

L'homme est actuellement en phase de rétablissement. Les médecins ont déclaré que sa vie et sa santé ne sont plus en danger.

SterlitamakAyrat RakhmatullinProthèse dentaireBronchoscopieRussie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La mariée couverte de 52 kg d'or lors d'un mariage à Van témoigne contre son mariLa mariée couverte de 52 kg d'or lors d'un mariage à Van témoigne contre son mari16 septembre 19:21Un homme à Taïwan condamné après avoir utilisé un aspirateur robot pour prouver l'infidélité de sa femmeUn homme à Taïwan condamné après avoir utilisé un aspirateur robot pour prouver l'infidélité de sa femmeHier 00:07Une mariée ouzbèke disparue en Turquie avec 5 millions de lires d'or a été retrouvéeUne mariée ouzbèke disparue en Turquie avec 5 millions de lires d'or a été retrouvée8 septembre 18:54Un Chinois a vécu huit ans avec une tige métallique dans la gorgeUn Chinois a vécu huit ans avec une tige métallique dans la gorge17 octobre 19:52Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en TurquieUne mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie6 septembre 10:59Pour la première fois depuis 94 ans : naissance d'un animal rare au zoo de ChesterPour la première fois depuis 94 ans : naissance d'un animal rare au zoo de Chester21 juin 13:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu