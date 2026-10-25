Un homme a vécu deux ans avec une prothèse dentaire en or dans sa bronche

À Sterlitamak, en Russie, des médecins ont retiré une prothèse de cinq dents en or de la bronche droite d'un homme. C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux, citant le ministre de la Santé de Bachkirie, Ayrat Rakhmatullin.

Il s'est avéré que l'homme souffrait d'une toux persistante depuis près d'un an. Pensant qu'il s'agissait de changements liés à l'âge ou d'un rhume, il n'a pas consulté de médecin. Son état s'aggravant début octobre, il a été hospitalisé. Les médecins ont d'abord suspecté une pneumonie, mais un examen a révélé la présence d'un corps étranger dans les voies respiratoires.

Lors d'une discussion détaillée avec le patient, celui-ci s'est souvenu qu'il n'avait pas retrouvé sa prothèse dentaire en se réveillant il y a environ deux ans. À l'époque, il pensait simplement l'avoir perdue et ignorait qu'elle était tombée dans ses voies respiratoires.

Les médecins ont retiré la prothèse avec précaution à l'aide d'un instrument spécial lors d'une bronchoscopie. Les tissus des voies respiratoires n'ont pas été endommagés pendant l'intervention. Par la suite, la toux chronique du patient a cessé.

L'homme est actuellement en phase de rétablissement. Les médecins ont déclaré que sa vie et sa santé ne sont plus en danger.