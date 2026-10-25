Au Brésil, deux ouvriers se cherchent et finissent par tourner en rond sans le savoir (vidéo)

Dans une ferme d'élevage au Brésil, une situation inattendue et amusante s'est produite alors que deux ouvriers étaient occupés à installer un immense réservoir d'eau. Ils se sont perdus de vue et ont commencé à se chercher. Cependant, les hommes n'ont pas remarqué qu'ils se trouvaient de part et d'autre du grand réservoir et qu'ils reproduisaient les mouvements de l'autre. C'est ce qu'a rapporté le média Azteca Jalisco.

Dans la vidéo, on voit que dès qu'un des ouvriers commence à se déplacer autour du réservoir, l'autre marche dans la même direction. Résultat, au lieu de se rapprocher, ils continuent de tourner en rond.

La vidéo montrant cette situation amusante est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle montre comment une simple tâche de travail s'est transformée en un quiproquo comique.