Le quartier général d'Hitler réduit en cendres : le « Nid d'aigle » dans les Alpes a brûlé
En Allemagne, situé au cœur des Alpes bavaroises, l'un des lieux historiques les plus célèbres du dirigeant de l'Allemagne nazie Adolf Hitler, le « Nid d'aigle » (Kehlsteinhaus), a été ravagé par un incendie dévastateur, détruisant totalement l'édifice historique.
L'incendie a débuté dans la soirée du 23 octobre et a duré jusqu'au lendemain matin. Étant donné que l'accès à ce sommet montagneux, situé à 1834 mètres d'altitude, était extrêmement difficile pour les véhicules spécialisés, le bâtiment était déjà entièrement en proie aux flammes à l'arrivée des pompiers.
200 pompiers et soupçons d'incendie criminel
Pour maîtriser le sinistre et éteindre le feu, les services d'incendie de Bavière ont mobilisé environ 200 agents :
Suspect arrêté : La police locale privilégie la thèse d'un incendie criminel. Une personne suspecte a été arrêtée à proximité du site et son implication dans la tragédie fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie ;
Difficultés d'intervention : Les routes de montagne escarpées et les conditions nocturnes difficiles en haute altitude ont favorisé la propagation rapide des flammes et causé des dommages irréparables au bâtiment.
Qu'était le « Nid d'aigle » : Faits historiques
Officiellement appelé « Kehlsteinhaus » ce complexe était l'un des édifices les plus emblématiques de l'ère nazie :
Construction et objectif : Le bâtiment a été érigé entre 1937 et 1938 dans le cadre du complexe militaro-politique fermé d'Obersalzberg. Bien que conçu initialement pour recevoir des dignitaires étrangers, il a servi en réalité de lieu de villégiature privé pour Hitler et ses proches collaborateurs ;
Centre d'intrigues historiques : C'est dans ce quartier général qu'Hitler a tenu en 1941 des réunions cruciales avec ses hauts commandants concernant le plan d'invasion de l'URSS (Barbarossa). De plus, cette zone a servi de décor à de célèbres films de propagande nazie visant à présenter Hitler comme un homme bienveillant aimant la nature et les animaux ;
Un chef-d'œuvre ayant survécu aux bombardements : Même lors des bombardements intensifs d'Obersalzberg par l'aviation alliée en 1945, cette maison fut l'un des rares monuments nazis à rester intact ;
Centre touristique et lieu de tournage : Site de tournage pour de nombreux documentaires et films de fiction sur la Seconde Guerre mondiale, ce complexe attirait depuis 1952 des millions de touristes du monde entier en tant que refuge de montagne doté d'un restaurant.
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