Le quartier général d'Hitler réduit en cendres : le « Nid d'aigle » dans les Alpes a brûlé

En Allemagne, situé au cœur des Alpes bavaroises, l'un des lieux historiques les plus célèbres du dirigeant de l'Allemagne nazie Adolf Hitler, le « Nid d'aigle » (Kehlsteinhaus), a été ravagé par un incendie dévastateur, détruisant totalement l'édifice historique.

L'incendie a débuté dans la soirée du 23 octobre et a duré jusqu'au lendemain matin. Étant donné que l'accès à ce sommet montagneux, situé à 1834 mètres d'altitude, était extrêmement difficile pour les véhicules spécialisés, le bâtiment était déjà entièrement en proie aux flammes à l'arrivée des pompiers.

200 pompiers et soupçons d'incendie criminel

Pour maîtriser le sinistre et éteindre le feu, les services d'incendie de Bavière ont mobilisé environ 200 agents :

Suspect arrêté : La police locale privilégie la thèse d'un incendie criminel. Une personne suspecte a été arrêtée à proximité du site et son implication dans la tragédie fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie ;

Difficultés d'intervention : Les routes de montagne escarpées et les conditions nocturnes difficiles en haute altitude ont favorisé la propagation rapide des flammes et causé des dommages irréparables au bâtiment.

Qu'était le « Nid d'aigle » : Faits historiques

Officiellement appelé « Kehlsteinhaus » ce complexe était l'un des édifices les plus emblématiques de l'ère nazie :