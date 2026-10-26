Cadeau insolite pour sa petite amie : un Égyptien fabrique un collier avec toutes ses dents

·4·Monde
Cadeau insolite pour sa petite amie : un Égyptien fabrique un collier avec toutes ses dents

Des photos circulent sur les réseaux sociaux montrant un jeune Égyptien qui s'est fait extraire toutes ses dents pour en fabriquer un collier, qu'il a offert à sa petite amie. Cet événement insolite a suscité de vifs débats parmi les internautes.

Les images diffusées indiquent que le jeune homme a offert ce collier fait de dents à sa compagne. Cependant, tous les détails de l'affaire et l'authenticité de la situation montrée sur les photos n'ont pas encore été vérifiés de manière indépendante.

Ce cadeau inhabituel a provoqué des réactions diverses chez les utilisateurs des réseaux sociaux. Certains ont critiqué l'acte du jeune homme et plaisanté sur la situation, tandis que d'autres ont salué sa façon d'exprimer son amour.

Ainsi, l'histoire du collier fabriqué à partir de dents fait l'objet de nombreuses discussions sur Internet.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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