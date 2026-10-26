Accident ferroviaire majeur en Russie : 20 wagons déraillent et 7 citernes prennent feu
Un incident technologique majeur s'est produit la nuit dans la région de Sverdlovsk en Russie : sur le territoire du district urbain d'Iekaterinbourg, un train de marchandises 20 wagons ont déraillé et, par conséquent, 7 citernes ont pris feu violemment. Le bureau principal du ministère russe des Situations d'urgence (EMERCOM) pour la région de Sverdlovsk a diffusé des informations officielles à ce sujet.
Selon le service de presse du chemin de fer de Sverdlovsk, aucun blessé ni décès n'a été signalé suite à l'incident. Les secouristes ont pris des mesures d'urgence pour empêcher l'incendie de se propager davantage.
Détails de l'incident et urgence nocturne
La catastrophe s'est produite dans une zone ouverte entre les gares ferroviaires de Reshyoty et de Sedelnikovo :
Heure et ampleur de l'incident : Le 26 octobre 2026, à 02h21 heure locale, alors que le train de marchandises était en mouvement, 20 wagons ont déraillé et les flammes ont englouti 7 citernes chargées de produits pétroliers ou de substances inflammables ;
54 wagons mis en sécurité : Les équipes de secours et les cheminots ont réussi à détacher immédiatement les wagons en feu du reste du convoi. En conséquence, 54 wagons intacts et non brûlés ont été évacués à une distance de sécurité ;
Les causes sont à l'étude : À l'heure actuelle, les causes exactes de la catastrophe, l'état des rails ou les facteurs de défaillance technique sont étudiés par des experts et des organes d'enquête.
Extinction de l'incendie : plus de 100 secouristes mobilisés
Des moyens importants ont été déployés pour maîtriser les flammes et éviter l'explosion d'autres citernes :
Personnel et équipement : Pour éliminer les conséquences de l'urgence et éteindre l'incendie, un total de 106 employés ainsi que 31 unités d'équipement spécial ont été impliqués ;
Unités d'EMERCOM : Parmi eux, 58 sont des membres du personnel du ministère russe des Situations d'urgence, qui luttent contre les flammes à l'aide de 20 véhicules de pompiers spécialisés ;
Rétablissement du trafic : Les spécialistes ont annoncé qu'une fois l'incendie complètement éteint, les travaux de levage des wagons déraillés et de réparation des voies ferrées commenceraient.
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