Dans la région de Kherson, sous contrôle des troupes russes, Oleshky un régime de cessez-le-feu temporaire est entré en vigueur le 27 octobre 2026 autour de la ville. Cet accord, officiellement confirmé par l'état-major des forces armées ukrainiennes et le ministère russe de la Défense, prévoit la fourniture d'une aide humanitaire d'urgence et la préparation à l'évacuation sécurisée des civils piégés dans un siège difficile.

Le cessez-le-feu a pris effet à 03h00, heure de Kiev, et 04h00, heure de Moscou.

Proposition des États-Unis et médiation de Melania Trump

Washington et la Première dame des États-Unis ont joué un rôle clé dans la conclusion de cet accord humanitaire unique :

Fixation des dates : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que les dates du cessez-le-feu (27 octobre) et du début de la mission humanitaire (29 octobre) avaient été proposées par la partie américaine ;

Soutien diplomatique de Melania Trump : La Première dame des États-Unis, Melania Trump, et son équipe ont activement médiatisé l'accord et la coordination des processus, ce qui a fait l'objet d'une déclaration spéciale de la Maison-Blanche ;

Répartition des tâches : Selon les règles de la trêve, la partie russe doit déminer les itinéraires désignés, tandis que l'Ukraine doit prendre des mesures pour accueillir les habitants de la ville en toute sécurité.

Enquête porte-à-porte et mécanisme d'évacuation

Le processus d'assistance et de transfert des populations en situation difficile sera mis en œuvre comme suit :

Groupes civils conjoints : Selon Melania Trump, des représentants civils ukrainiens et russes visiteront ensemble les foyers d'Oleshky pour identifier les besoins réels des habitants ;

Liberté de choix : Ceux qui souhaitent quitter la ville bénéficieront d'un soutien logistique et de la possibilité de se diriger vers les territoires sous contrôle ukrainien ou vers la partie russe, selon leur préférence ;

Surveillance internationale : Pour garantir la transparence et l'enregistrement des processus, les groupes seront accompagnés par des représentants d'organisations médiatiques indépendantes américaines.

La tragédie des 2 000 habitants au centre de la catastrophe

Située sur la rive gauche du Dniepr, à seulement 9 kilomètres de la ville libérée de Kherson, Oleshky est depuis longtemps en proie à un siège et à des catastrophes naturelles :

Dépopulation massive : Dans la ville qui comptait 24 000 habitants avant la guerre, environ 1 700 à 2 000 personnes, dont plusieurs dizaines de jeunes enfants, vivent aujourd'hui dans des conditions précaires ;

Inondations et destruction des infrastructures : À la suite de l'explosion du barrage de Kakhovka en juin 2023, Oleshky a été presque entièrement submergée, ce qui a détruit l'approvisionnement en eau potable, en électricité et en logements ;

Approvisionnement par drones et champs de mines : En raison du minage complet des environs de la ville, les civils n'ont pas pu partir, et la partie ukrainienne livrait des médicaments et de la nourriture via des drones lourds ces derniers mois.

L'opération humanitaire d'Oleshky en chiffres