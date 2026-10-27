Du golfe Persique à Israël : quels sont les sites géants dans le viseur de l'Iran ?

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Du golfe Persique à Israël : quels sont les sites géants dans le viseur de l'Iran ?

En cas de reprise des hostilités au Moyen-Orient, l'Iran a présenté une liste exhaustive d'infrastructures stratégiques susceptibles de faire l'objet de frappes de représailles. Outre les bases militaires américaines dans la région, des cibles visant à paralyser les réseaux de transport, d'énergie, d'approvisionnement en eau, de communication mondiale et de commerce ont été identifiées.

Dans une infographie spéciale révélée sous le nom de « Cibles de l'heure zéro » (Zero Hour Target), les plus grands complexes pétrochimiques d'Israël et des pays arabes ont été cartographiés. Les experts avertissent que le ciblage de ces installations provoquerait une crise humanitaire et économique sans précédent dans toute la région.

Stratégie de paralysie totale : transport, eau et communications numériques

Les cibles annoncées par l'Iran couvrent sept secteurs vitaux majeurs :

  • Artères de transport et logistique : Ponts stratégiques, nœuds ferroviaires, aéroports internationaux et ports maritimes ;

  • Communications et hautes technologies : Câbles Internet sous-marins intercontinentaux traversant le golfe Persique, ainsi que des entreprises de technologie et d'intelligence artificielle (IA) ;

  • Énergie et approvisionnement en eau potable : Usines géantes de dessalement d'eau de mer, grandes centrales électriques et complexes pétrochimiques ;

  • Secteur du commerce et du tourisme : Chaînes hôtelières internationales et grands centres commerciaux.

« Zero Hour Target » : les géants industriels cartographiés

La carte indique précisément les principales entreprises pétrochimiques et de production d'engrais d'Israël et des pays arabes voisins :

  • Israël : À Haïfa et dans les zones côtières, les entreprises Bazan Group, Carmel Olefins Ltd, Gadiv Petrochemical Industries Ltd et Haifa Group ;

  • Arabie saoudite : Les complexes industriels de classe mondiale SABIC, SADAF, Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Methanol Company (Ar-Razi), Petro Rabigh et SHARQ ;

  • Émirats arabes unis : La compagnie pétrolière nationale ADNOC , ainsi que les entreprises chimiques Borouge et

  • Fertiglobe ; Qatar :Les géants du traitement des réserves gazochimiques QatarEnergy, QAPCO, Q-Chem , QAFCO et

  • QAFAC ; Koweït, Bahreïn et Jordanie :Les entreprises koweïtiennes PIC , EQUATE et Kuwait Aromatics ; le complexe GPICà Bahreïn ; la principale entreprise chimique jordanienne,

Du golfe Persique à Israël : quels sont les sites géants dans le viseur de l'Iran ?

Arab Potash Company (APC)

.

Conséquences potentielles d'un conflit militaire

Secteur

Installations ciblées

Risques et conséquences probables

Industrie pétrochimique

SABIC, ADNOC, Bazan, QatarEnergy, EQUATE

Hausse brutale des prix du carburant et des engrais minéraux sur le marché mondial

Eau et énergie

Usines de dessalement, centrales électriques

Pénurie d'eau potable et black-out massif dans les pays du Golfe

Communications et Internet

Câbles sous-marins du golfe Persique, centres informatiques

Coupure du système financier international et du trafic Internet

Logistique

IranMoyen-OrientZero Hour TargetIndustrie PétrochimiqueGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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