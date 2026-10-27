Lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 qui s'est tenue au prestigieux théâtre Palladium de Londres, le meilleur buteur de la saison a été officiellement désigné. L'attaquant du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Angleterre Harry Kane a été reconnu comme l'attaquant le plus prolifique de la saison 2025/26, recevant le légendaire Trophée Gerd Müller(Gerd Müller Trophy).

Ce prix est décerné au joueur ayant inscrit le plus grand nombre de buts en club et en sélection sur l'année civile, et cette fois, la performance inégalée du buteur anglais n'a laissé aucune chance à ses concurrents.

Efficacité fantastique : 73 buts et le sommet du classement des buteurs

Les statistiques de l'attaquant de 33 ans sur la saison écoulée sont devenues une référence rare pour le football moderne :

Record de la saison : Harry Kane a réussi à marquer un total de 73 buts dans les compétitions officielles en club et en sélection lors de la saison 2025/26 ;

Régularité constante : L'attaquant a fait preuve d'une efficacité constante en Bundesliga, en coupes d'Europe et sur la scène internationale, devenant l'arme offensive principale de son équipe ;

Reconnaissance symbolique : Le fait que le prix porte le nom de la légende du club munichois, Gerd Müller, et qu'il soit remporté par l'actuel avant-centre du Bayern a conféré à l'événement une dimension historique particulière.

Ballon d'Or 2026 : Harry Kane et le Trophée Gerd Müller