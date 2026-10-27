Islom Ismoilov explique les raisons de la douloureuse défaite contre Al-Ittihad

Dans le cadre de la 3e journée de l'AFC Elite Champions League, lors du match phare disputé à Fergana, le Neftchi a concédé une défaite frustrante 1-2 face au club saoudien d'Al-Ittihad, rempli de stars. Après la rencontre, l'entraîneur principal des locaux Islombek Ismoilov a participé à la conférence de presse, exprimant son avis détaillé sur le déroulement du match, les erreurs simples sur les buts encaissés et les problèmes d'effectif au sein de l'équipe.

Selon l'entraîneur, les joueurs de Fergana ont abattu un travail considérable sur le terrain et, tactiquement, n'avaient rien à envier à un adversaire de classe mondiale, méritant au moins un point.

« Nous avons encaissé des buts sur rien » : L'entraîneur énumère les facteurs de la défaite

Islom Ismoilov est revenu en particulier sur le coup franc de la 90e minute et les autres situations concédées :

Un match qui ne méritait pas la défaite : « Ce fut une défaite très douloureuse. Notre équipe ne méritait pas cela. Nos joueurs ont fourni un gros volume de jeu, mais le but encaissé dans les dernières minutes nous a privés de points. Un match nul était le résultat minimum mérité » ;

La punition des erreurs simples : « Les deux buts encaissés sont survenus dans des situations très simples. Sur le premier, nos défenseurs devaient gagner le duel. En fin de match, nous nous sommes mis en difficulté tout seuls. L'adversaire n'arrivait pas à progresser, mais deux pertes de concentration nous ont coûté cher » ;

La difficulté d'un calendrier chargé : « Nous traversons une période très difficile. Nous avons joué deux matchs très exigeants en trois jours : d'abord contre Pakhtakor, puis immédiatement contre Al-Ittihad. Mais nous ne nous arrêterons pas, nous analyserons les erreurs et continuerons à nous battre ».

Pourquoi les contre-attaques ont-elles manqué de tranchant ? Les stars d'Al-Ittihad et la situation de Forss

L'entraîneur a répondu ouvertement aux questions des journalistes concernant le manque de vivacité dans les transitions rapides et la performance de Marcus Forss :

La grande maîtrise de l'adversaire : « La raison pour laquelle nous avons hésité lors des transitions rapides est que l'adversaire est composé de stars mondiales. Ils ont une grande expérience, ont bien fermé les espaces et exercé un pressing intense. Malgré cela, nous avons créé de nombreuses occasions durant la première mi-temps et tout au long du match » ;

Blessures en attaque et Forss : « En raison des blessures de Marushich et Peritsa, nous n'avions pas d'autre choix : il ne restait que Marcus Forss et un jeune attaquant pas encore prêt à ce niveau. Forss a beaucoup pressé et a dépensé beaucoup d'énergie. Sur une échelle de 10, sa performance peut être évaluée à 7-8. Danilo Luis, qui jouait contre lui, n'est pas non plus un joueur ordinaire » ;

Le Neftchi n'a pas rompu : « On ne peut pas dire que l'adversaire nous a totalement dominés. Ils avaient peut-être la possession, mais la supériorité n'était pas flagrante. Nos gars ont prouvé sur le terrain qu'ils pouvaient lutter à armes égales avec n'importe quel adversaire ».

Thèses de la conférence de presse d'Islom Ismoilov