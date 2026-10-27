Paxtakor chute au classement après une défaite contre l'outsider Air Force
Dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de l'AFC Champions League Elite, le vainqueur de la Coupe d'Ouzbékistan, « Pakhtakor » s'est déplacé pour affronter le club irakien « Air Force » à l'extérieur. Lors de la rencontre disputée à Bagdad, les joueurs de Tachkent se sont inclinés de justesse sur le score de 0-1.
Après avoir enregistré deux nuls lors des deux premières journées et totalisé 2 points, les « Lions » ont chuté à la 12e place du classement après cette défaite. Le club irakien, qui occupait la dernière place (16e) sans le moindre point avant le match, a porté son total à 3 points et s'est hissé à la 10e place.
Le tournant du match à la 70e minute
La rencontre à Bagdad a débuté sous le signe de la tension et de la prudence :
Des stars irakiennes face à leur ancien club : Bashar Resan et Ayman Hussein ont débuté le match pour le club de Tachkent face à leur club formateur ;
70e minute — Le but décisif d'Abdulamir : À la 70e minute d'un match âprement disputé, le capitaine des locaux, Saad Abdulamir, a ouvert le score. Il a réussi à tromper le gardien Sanjar Kuvvatov après une phase arrêtée ;
Changements tardifs : Bien que les protégés de Kapadze aient intensifié la pression en faisant entrer Hamdamov, Alijonov et Chinedu dans les dernières minutes, ils n'ont pas réussi à égaliser.
Situation au classement de l'AFC Elite et menace pour les play-offs
Ce résultat a eu un impact significatif sur les chances des équipes à l'échelle continentale :
La chute du « Pakhtakor » : Avec seulement 2 points après 3 journées, les joueurs de la capitale sortent de la zone des play-offs et tombent à la dangereuse 12e place ;
La remontée d'« Air Force » : Après deux défaites consécutives, les locaux ont célébré leur première victoire dans la compétition et grimpent à la 10e place.
AFC Champions League Elite. 3e journée
Indicateur
« Air Force » (Irak)
« Pakhtakor » (Ouzbékistan)
Score
1
0
But
Saad Abdulamir (70)
—
Classement
10e place (3 points)
12e place (2 points)
Date et lieu du match
26 octobre 2026
Bagdad, Irak
Avertissements
Budrama (82)
Buriev (31), Sobirkhodjaev (78)
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