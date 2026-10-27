Unai Simón détrône Courtois et Martínez pour devenir le meilleur gardien au monde

Lors de la prestigieuse cérémonie qui se déroule à Londres, capitale de l'Angleterre, le Ballon d'Or 2026 a officiellement révélé le nom du meilleur gardien de but de la planète. Le légendaire Trophée Yachine a été décerné au portier de l'équipe nationale d'Espagne et de l'Athletic Bilbao, Unai Simón.Ses performances inestimables et sa fiabilité lors de la Coupe du Monde estivale lui ont permis de remporter la plus haute distinction mondiale pour un gardien.

Un seul but encaissé au Mondial : le récital historique de Simón.

Le portier espagnol a fait preuve d'une régularité phénoménale la saison passée, notamment avec la sélection nationale :

Champion du monde :

Unai Simón a soulevé le trophée suprême, la Coupe du Monde, avec l'Espagne lors du tournoi estival ; Une défense de fer — 1 seul but encaissé :

Tout au long du tournoi, les adversaires n'ont réussi à marquer qu'une seule fois contre la « Roja ». Les arrêts décisifs de Simón ont été le socle du succès de l'équipe ; Devancer la concurrence :

Selon les résultats du vote, le gardien espagnol a surpassé des candidats de renom tels que Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martínez (Chelsea), Matvey Safonov (PSG) et David Raya (Arsenal). Cata Coll — meilleure gardienne de l'année dans le football féminin

La meilleure gardienne du football féminin a également été récompensée lors de l'événement :

Le triomphe de la gardienne du FC Barcelone :

Le trophée prestigieux du football féminin a été remis à la gardienne du club catalan du FC Barcelone, Cata Coll. Hégémonie de l'école espagnole des gardiens : Le fait que les trophées masculins et féminins reviennent à des gardiens espagnols confirme une fois de plus l'excellence du pays à ce poste.

Ballon d'Or 2026 : Résultats du Trophée Yachine Indicateur

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