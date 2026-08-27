Tragédie au Népal : 270 morts, plus de 500 étrangers portés disparus

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Tragédie au Népal : 270 morts, plus de 500 étrangers portés disparus

Le nombre de victimes de la catastrophe naturelle dévastatrice survenue dans le nord du Népal, causée par des inondations massives et des glissements de terrain, a atteint 270 personnes . C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse « Xinhua » , citant la police du pays.

La situation dans la région reste extrêmement critique : des dizaines de localités sont sous les eaux, les infrastructures sont gravement endommagées et le sort de centaines de personnes demeure inconnu.

Des touristes de 30 pays en danger : le nombre de disparus

Selon les dernières données officielles du Conseil du tourisme du Népal, dans la zone sinistrée, 644 personnes sont portées disparues :

  • Population locale : 127 des disparus sont des citoyens népalais ;

  • Touristes étrangers : Le contact a été totalement perdu avec 517 touristes venus de près de 30 pays . Des équipes spéciales travaillent à leur recherche.

7 500 membres des forces de sécurité et évacuation aérienne

Les services d'urgence et les unités de l'armée opèrent jour et nuit dans les zones sinistrées :

  • Évacuation aérienne : Selon l'Autorité nationale de gestion des risques et des catastrophes, grâce aux hélicoptères, 305 personnes ont été évacuées par voie aériennedepuis les zones dangereuses ;

  • Mobilisation massive : Au total, 7 451 membres des forces de sécurité, militaires et sauveteurs spécialisés sont mobilisés pour les opérations de recherche, l'extraction des corps et le sauvetage des survivants.

Le gouvernement népalais accélère les recherches dans les zones sinistrées en utilisant toutes les ressources disponibles.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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