Comme un vrai dinosaure : un robot créé en Chine impressionne ! (vidéo)

·13·Monde
Comme un vrai dinosaure : un robot créé en Chine impressionne ! (vidéo)

En Chine, des robots ultra-réalistes rappelant les vrais dinosaures par leur apparence et leurs mouvements sont en cours de développement. Leurs mouvements naturels, comme le clignement des yeux et le pivotement de la tête, donnent aux spectateurs l'impression que les créatures anciennes ont repris vie.

En 2025, l'entreprise chinoise Dobot a présenté un modèle de robot ressemblant au Sinosauropteryx, un dinosaure à plumes ayant vécu il y a environ 130 millions d'années. Selon l'entreprise, l'appareil peut marcher, bouger comme s'il respirait, émettre des sons graves et interagir avec les personnes qui l'entourent.

La création de ces robots repose sur des technologies de contrôle du mouvement, de détection de l'environnement et d'intelligence artificielle. Certains modèles peuvent détecter l'approche des gens, tourner la tête ou changer de posture, ce qui les distingue des jouets mécaniques ordinaires.

Les experts envisagent d'utiliser ces innovations dans les musées, les parcs à thème et les établissements d'enseignement. Grâce à ces robots, les enfants et les adultes peuvent découvrir l'apparence supposée des créatures anciennes et les données scientifiques les concernant de manière plus ludique.

Cependant, cela ne signifie pas que les dinosaures ont été ressuscités. Ce sont des dispositifs mécaniques créés à l'aide de l'ingénierie moderne et de la robotique.

ChineDobotRobotiqueSinosauropteryxTechnologie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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