La Coupe de la Ligue anglaise (Carabao Cup) continue de réserver des surprises et des chocs retentissants. Après que le champion en titre de la Premier League, Arsenal, ait été éliminé par Fleetwood Town, club de division inférieure, dans l'un des plus grands chocs de l'histoire de la compétition, tous les regards se sont tournés vers le duel entre Manchester Cityet Brighton.

Les « Citizens », tenants du titre, ont également fait trembler leurs supporters. Le match, terminé sur un score nul de 2-2, s'est prolongé jusqu'aux tirs au but, où les hommes d'Enzo Maresca se sont imposés 4-3, validant ainsi leur billet pour les quarts de finale.

Chronique de l'affrontement à l'Etihad : d'un début ennuyeux à une tension insoutenable

Bien que la rencontre ait débuté calmement comme prévu, elle s'est transformée au fil des minutes en une véritable bataille de coupe :

Un début terne et le but de Yalcouyé : Pendant les 29 premières minutes, aucune occasion dangereuse n'a été observée. Mais à la 31e minute, Brighton a ouvert le score : sur un ballon repoussé, Malick Yalcouyé a marqué son troisième but de la saison (0-1).

Le but de Kovacic après 18 mois de disette : Juste avant la pause, City a accentué la pression. Sur une passe précise de Phil Foden, Mateo Kovacic a égalisé d'une frappe depuis l'extérieur de la surface (1-1). C'était le premier but du milieu croate en 18 mois.

Le problème défensif de l'équipe de Maresca en seconde période : Dès le retour des vestiaires, la défense des locaux a manqué de rigueur. Rutter a redonné l'avantage à Brighton dès la deuxième minute de la seconde période (2-1).

Le talon chanceux de Reis : À la 72e minute, un coup franc de Rayan Cherki a été dévié par le talon de Vitor Reis, changeant la trajectoire du ballon pour égaliser à 2-2.

Abdukodir Khusanovet son entrée en jeu, notée par Flashscore

En fin de match, l'attention des supporters s'est portée sur notre compatriote Abdukodir Khusanov :

Changement à la 76e minute : L'entraîneur Enzo Maresca a fait entrer le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov à la place de Rico Lewis pour stabiliser la défense.

90 secondes de frayeur : À 90 secondes de la fin du temps réglementaire, une erreur de Khusanov a permis au milieu de Brighton, Mats Wieffer, de trouver le poteau, sauvant City d'une défaite amère.

Note Flashscore : Le portail statistique a évalué la performance de Khusanov à 6,4Il s'agit de la quatrième note la plus basse parmi les joueurs des « Citizens » ayant pris part au match.

Les arrêts de Rulli et la revanche rapide en Premier League

Lors de la séance de tirs au but, après l'échec de Kovacic, l'avantage semblait basculer. Cependant, le gardien Gerónimo Rulli a stoppé les tentatives de Yasin Ayari et du capitaine adverse Lewis Dunk, qualifiant le club de Manchester pour les quarts.

L'intrigue de la coupe ne s'arrête pas là : Manchester Cityet Brighton se retrouveront dans quelques jours, le samedi 31 octobre, en Premier League, pour une revanche qui promet d'être intense.