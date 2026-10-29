Quelle note pour Abduqodir Husanov ? Analyse du match Manchester City — Brighton

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Quelle note pour Abduqodir Husanov ? Analyse du match Manchester City — Brighton

Dans le cadre du 4e tour de la Carabao Cup anglaise, Manchester Cityet Brighton ont offert un véritable thriller de coupe. Le match, conclu sur un score de parité 2-2 après le temps réglementaire, s'est décidé lors d'une séance de tirs au but.

Dans une séance de tirs au but nerveuse et disputée, les « Citizens » se sont imposés 4-3, se qualifiant pour le cinquième tour et poursuivant leur quête pour défendre le titre remporté la saison dernière.

4 buts à l'Etihad et le héros des tirs au but

Le match a été marqué par un football offensif et ouvert :

  • Le double avantage des « Seagulls » : Les protégés de Fabian Hürzeler ont mené deux fois au score — Malik Yalcouyé à la 31e minute et Georginio Rutter à la 47e minute ont été les buteurs ;

  • Les réponses de City : Pour les locaux, Mateo Kovačić a égalisé à la 40e minute, puis à la 72e minute, après un coup franc tiré par Rayan Cherki, Vitor Reis a fait preuve de talent pour porter le score à 2-2 ;

  • Le récital de Gerónimo Rulli : Au début de la séance, Jason Steele a semblé donner l'avantage à Brighton en arrêtant le penalty de Kovačić. Cependant, le gardien de City, Rulli, a d'abord repoussé le tir de Yasin Ayari, puis celui du capitaine adverse Lewis Dunk, qualifiant ainsi son équipe.

Manchester City— Notes des joueurs

À l'issue de la rencontre, les analystes et experts ont évalué les joueurs des « Citizens » comme suit :

  • Gerónimo Rulli — 8,5/10 : Homme du match. Il a réalisé des arrêts exceptionnels pendant le jeu et a stoppé deux penalties lors de la séance, assurant la victoire.

  • Rayan Cherki — 8,5/10 : Il s'est illustré dans un match ouvert, a délivré une passe décisive et a transformé son penalty décisif avec sang-froid.

  • Vitor Reis — 8,0/10 : Très fiable tant en défense qu'à la relance, il a également inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

  • Phil Foden — 8,0/10 : Constant danger en attaque, il s'est distingué par des actions de grande classe.

  • Mateo Kovačić — 7,5/10 : A marqué un but important et a dirigé le milieu de terrain avec assurance (malgré son penalty manqué).

  • Jérémy Doku — 7,5/10 : Entré en jeu, il a mis une pression constante sur la défense adverse.

  • Ayyoub Bouaddi — 7,5/10 : En 45 minutes, il a fait preuve d'une grande sérénité sous le pressing.

  • Rayan Aït-Nouri — 7,0/10 : Actif en attaque comme en défense, il a dynamisé le jeu.

  • Marc Guéhi — 6,5/10 : Bien qu'il ait montré quelques signes de nervosité, il a semblé plus solide que lors de ses précédentes sorties.

  • Allan — 6,5/10 : Bien qu'il ait eu peu de ballons, il a travaillé sans relâche sur le terrain.

  • Abduqodir Husanov — 6,0/10 : Entré en fin de match, il a renforcé la défense et a été actif sur son couloir.

  • Enzo Fernández — 6,0/10 : Entré pour la séance de tirs au but, il a transformé son penalty sans trembler.

  • Rico Lewis — 6,0/10 : Ses erreurs défensives ont coûté cher à son équipe.

  • Nico O'Reilly — 6,0/10 : Un manque de vitesse et de condition physique s'est fait ressentir.

  • Floyd Samba — 6,0/10 : Impliqué sur le premier but, mais a été effacé le reste du match.

  • Rayan McAdoo — 6,0/10 : A beaucoup couru mais n'a pas eu d'impact significatif.

Le club mancunien, qui a fait preuve de caractère dans ce match difficile, poursuit son parcours en Carabao Cup parmi les huit derniers.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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