Nuit de sensations en Angleterre : Aston Villa balayé, Fulham éliminé de la Coupe

Les huitièmes de finale de la Carabao Cup se sont terminés par une série de résultats surprenants et dramatiques. L'un des favoris de la compétition, Aston Villa, a été éliminé prématurément après une lourde défaite 0-3 sur le terrain de Bournemouth.

De plus, dans le choc de la capitale, «Crystal Palace» a battu Fulham sur la plus petite des marges, tandis que le duel entre Sunderland et Brentford s'est transformé en un véritable thriller avec 5 buts inscrits.

Déroute au Vitality : Bournemouth ne laisse aucune chance à Aston Villa

Lors de la rencontre disputée à domicile, Bournemouth a imposé sa domination dès les premières minutes :

Le but rapide d'Adli : Dès la 7e minute, l'attaquant des locaux, Adli, a ouvert le score, perturbant le plan de jeu des « Villans » (1-0) ;

Les frappes de Cook et Rodriguez : Maintenant leur emprise en seconde période, les locaux ont porté le score à 3-0 grâce à des buts de Cook à la 51e minute et Rodriguez à la 69e minute ;

Même les stars n'ont pas pu aider : Malgré la présence sur le terrain de joueurs comme Leon Goretzka, Alejandro Garnacho, Ross Barkley et Tammy Abraham, Aston Villa n'a pas réussi à trouver le chemin des filets adverses.

Le derby londonien et l'offensive victorieuse de Sunderland

D'autres rencontres ont également été marquées par une lutte intense :

Le coup de génie de Nketiah dans le derby londonien : Le sort de la confrontation tendue entre Fulham et «Crystal Palace» a été scellé par l'unique but inscrit par Eddie Nketiah à la 37e minute (0-1) ;

Sunderland — Brentford (3-2) : Sunderland a pris trois buts d'avance dès la première mi-temps grâce à Talbi (26e), Tuterov (29e) et Fofana (39e). Bien que Brentford ait tenté de relancer le suspense avec des buts de Wilson (42e) et Igor Thiago (90e), les « Black Cats » ont conservé leur victoire.

Protocole officiel

Carabao Cup. Huitièmes de finale

Bournemouth — Aston Villa 3:0

Buts : Adli (7e), Cook (51e), Rodriguez (69e) ;

Composition de Bournemouth : Di Gregorio, Sanchez, Diakate, Antonio Silva, Soler, Cook, Doak (Adams, 63e), Tavernier (Kluivert, 46e), Christie (Brooks, 63e), Adli (Rayan, 46e), Rodriguez (Kroupi, 80e) ;

Composition d'Aston Villa : Bizot, Taylor, Mings, Maatsen, Bogarde, Hemmings (Edward, 58e), Gomes, Goretzka (McGinn, 70e), Mbaye (Garnacho, 58e), Buendía (Barkley, 70e), Madjo (Abraham, 75e).

Fulham — «Crystal Palace» 0:1

But : Nketiah (37e) ;

Composition de Fulham : Lecomte, Tete (Castagne, 58e), Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Larsson (Cairney, 58e), Bobb (Kevin, 82e), Iwobi (Gonzalo Garcia, 72e), Palacios (King, 58e), Muniz ;

Composition de Crystal Palace : Henderson, Lerma, Richards, Achanoor, Mingueza, Hughes, Doucouré (Wharton, 61e), Chilwell (Mitchell, 61e), Gessan (Kamada, 77e), Osorio (Pino, 77e), Nketiah (McNeill, 71e).

Sunderland — Brentford 3:2

Buts : Talbi (26e), Tuterov (29e), Fofana (39e) — Wilson (42e), Igor Thiago (90e) ;

Composition de Sunderland : Elborg, Brown, Danso, Alderete, Metal, Talbi, Ta Bi, Diarra (Higg, 46e), Achoka, Fofana, Tuterov (Myone, 60e) ;

Composition de Brentford : Valdimarsson, Kayode (Hickey, 59e), Schuster, Collins (Ajer, 71e), Diouf, Sangaré, Janelt, Anthony (Schade, 71e), Damsgaard, Wilson (Ouattara, 59e), Igor Thiago.

Bournemouth, Crystal Palace et Sunderland, qualifiés pour le prochain tour, affronteront des adversaires plus coriaces en quarts de finale de la Coupe.