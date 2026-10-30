Les nommés pour le titre de Joueur du mois d'octobre en Liga ont été annoncés

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Les nommés pour le titre de Joueur du mois d'octobre en Liga ont été annoncés

Le service de presse de la Liga espagnole a officiellement dévoilé la liste finale des 5 stars nommées pour le prix de Joueur du mois d'octobre. Parmi les candidats figurent aussi bien des trios offensifs de grands clubs que des gardiens expérimentés ayant su garder leur cage inviolée.

En septembre, ce prestigieux prix individuel avait été décerné à l'ailier brésilien du FC Barcelone, Raphinha. Cette fois, la rivalité entre les leaders du Real Madrid et du FC Barcelone est sérieusement concurrencée par les stars prolifiques d'autres clubs.

Les cinq candidats et leurs statistiques d'octobre

Les chiffres officiels fournis par la Liga prouvent le haut niveau d'efficacité des candidats :

  • Kylian Mbappé (Real Madrid) : A disputé 264 minutes, a marqué 4 buts , a remporté 16 duels et maintenu un taux de précision de passes de 83 % ;

  • Lamine Yamal (FC Barcelone) : A passé 250 minutes sur le terrain, auteur d'un but et de 2 passes décisives, a remporté 17 duels , précision des passes — 72 % ;

  • Matías Dituro (Elche) : A disputé 270 minutes, a gardé sa cage inviolée (clean sheet) lors de 3 matchs consécutifs et a effectué 9 arrêts décisifs ;

  • Álex Grimaldo (Atlético de Madrid) : A joué 225 minutes, a enregistré 1 but et 1 passe décisive, a remporté 11 duels, avec une précision de passes élevée de 91 % ;

  • Gonçalo Guedes (Real Sociedad) : A joué 170 minutes, a marqué 2 buts, délivré 1 passe décisive, remporté 1 duel, précision des passes — 84 %.

Processus de sélection et de vote

Le prix du Joueur du mois de la Liga est déterminé par les votes des fans sur le site officiel ainsi que par les conclusions d'un jury d'experts indépendants :

  • La spécificité de la compétition : D'un côté, l'instinct de buteur de Mbappé et la créativité de Yamal s'affrontent, tandis que de l'autre, les performances solides de Dituro dans les buts pourraient faire basculer le sort du trophée de manière inattendue ;

  • Annonce des résultats : Le nom du lauréat du mois d'octobre sera officiellement annoncé au public par le service de presse de la Liga dans les prochains jours.

Dans cette saison intense du championnat espagnol, remporter le titre de joueur du mois est une étape importante pour chaque candidat vers le Ballon d'Or et les grands trophées de fin de saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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