Un correspondant d'un grand journal japonais arrêté en Russie pour espionnage

Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie a arrêté un correspondant du prestigieux journal japonais Hokkaido Shimbun dans la région de Sakhaline, soupçonné d'espionnage. Imai YukiSelon les médias russes, le journaliste a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays et a été immédiatement transféré à Moscou par un vol spécial.

Le 13 octobre, le tribunal du district Lefortovo de Moscou a placé le journaliste en détention provisoire pour une durée d'au moins deux mois. En vertu de cette décision, il est détenu à « Lefortovo », l'une des prisons d'enquête les plus strictes de Russie.

Accusations du FSB : îles Kouriles, mobilisation et informations classifiées

Le ministère russe des Affaires étrangères et les services spéciaux ont réagi officiellement à l'incident :

Soupçon de mission de renseignement : Selon l'interprétation des services spéciaux russes, Imai Yuki aurait collecté et conservé des informations liées à la capacité de défense de la Russie sur ordre du renseignement japonais, dans le but de les transmettre à l'étranger pour nuire à la sécurité du pays ;

Informations sur les mobilisés : Le FSB accuse notamment le journaliste d'avoir collecté des informations classifiées sur le nombre de personnes mobilisées pour la guerre en Ukraine et de volontaires recrutés dans les îles Kouriles ;

Accréditation du MAE : Imai Yuki disposait d'une accréditation officielle du ministère russe des Affaires étrangères. Malgré cela, la partie russe accuse Tokyo de tenter de collecter des informations secrètes sous couvert d'un statut journalistique officiel ;

Peine sévère : Selon l'agence « Interfax », si sa culpabilité est prouvée au tribunal pour l'accusation d'espionnage, le journaliste japonais pourrait être condamné à une peine de 10 à 20 ans de prison. possible.

Qui est Imai Yuki et quelles étaient ses activités en Russie ?

La publication « Ostorojno, novosti » a révélé plusieurs détails sur le passé et l'orientation professionnelle du journaliste arrêté en Russie :

Éducation et intérêt pour la Russie : Imai Yuki se rendait régulièrement en Russie depuis au moins 2014. Il a étudié à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg et portait un grand intérêt à la culture russe, notamment aux théâtres, musées et conservatoires locaux ;

Principaux sujets couverts : En tant que correspondant du Hokkaido Shimbun, il a réalisé des reportages sur l'inauguration d'un monument à Khabarovsk dédié à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la victoire sur le Japon, sur les élections à la Douma d'État russe, ainsi que sur les relations entre Moscou et Pyongyang ;

Dernier article : Le dernier article du journaliste a été publié quelques jours avant son arrestation, le 5 octobre, et était consacré aux activités des citoyens nord-coréens dans la région de Ioujno-Sakhalinsk.

Pour l'instant, le gouvernement japonais et la rédaction du Hokkaido Shimbun n'ont pas fait de déclaration officielle concernant cette arrestation et les accusations d'espionnage. Cet événement pourrait aggraver davantage les relations diplomatiques déjà tendues entre les deux pays.