Everton élimine Newcastle : tous les quarts de finale sont connus

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Everton élimine Newcastle : tous les quarts de finale sont connus

Le dernier match dramatique des huitièmes de finale de la Carabao Cup a eu lieu. Lors d'une rencontre intense au « Hill Dickinson Stadium » de Liverpool, Everton a remporté une victoire convaincante 3-1 contre Newcastle devant ses supporters, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale.

Grâce à ce match, tous les participants et les affiches des quarts de finale de la saison en cours ont été officiellement déterminés.

Le choc au « Hill Dickinson » : La domination des Liverpuldiens

Lors de la rencontre du 29 octobre au soir, les hôtes ont montré un jeu bien plus actif et efficace que leurs adversaires :

  • Deux buts en première période : James Garner a ouvert le score à la 34e minute, tandis qu'Hackney a doublé la mise juste avant la pause (45e minute) ;

  • Le but décisif : Le but inscrit par Barry à la 69e minute de la seconde période a pratiquement scellé la victoire d'Everton — 3-0 ;

  • Le but de l'honneur pour Newcastle : Pour les visiteurs, seul Dan Burn a réussi à marquer un but pour l'honneur à la 88e minute ;

  • Compositions et tactique : Côté « Toffees », Pickford, Tarkowski et Mykolenko ont été solides en défense, tandis que malgré l'entrée en jeu de leaders comme Joelinton, Wissa et Elanga en seconde période, les hommes d'Eddie Howe n'ont pas réussi à changer le sort du match.

Tous les quarts de finale

Une fois les huitièmes de finale terminés, les affiches suivantes ont été confirmées pour les quarts de finale de la Carabao Cup :

Les quarts de finale promettent d'être intenses et sans compromis, tant pour les grands clubs de Premier League que pour les représentants des divisions inférieures en quête du titre.

Carabao CupEvertonNewcastleFootballAngleterre
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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