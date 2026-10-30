Qui sera l'entraîneur du mois d'octobre ? La Liga a dévoilé le trio finaliste

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Qui sera l'entraîneur du mois d'octobre ? La Liga a dévoilé le trio finaliste

La course au titre d'entraîneur du mois d'octobre en Liga espagnole entre dans sa phase décisive. Le service de presse du championnat a officiellement annoncé la liste des trois finalistes, des techniciens de haut niveau ayant enregistré des résultats parfaits avec leurs clubs respectifs au cours du mois écoulé.

Il est intéressant de noter que tous les entraîneurs nommés ont remporté 100 % de leurs matchs en octobre, ce qui laisse présager une compétition particulièrement acharnée.

Statistiques des candidats : Chiffres et différences

Les résultats et la différence de buts obtenus au cours du mois d'octobre se présentent comme suit :

  • José Mourinho (Real Madrid) : 3 matchs, 3 victoires convaincantes, différence de buts — 7:2. L'expérimenté technicien portugais maintient le « club royal » sur un rythme stable et prolifique ;

  • Diego Simeone (Atlético Madrid) : 3 matchs, 3 victoires, différence de buts — 4:1. Le coach argentin a récolté le maximum de 9 points en octobre grâce à sa défense de fer et sa tactique pragmatique habituelles ;

  • Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad) : 3 matchs, 3 victoires, différence de buts — 10:5. L'équipe de Saint-Sébastien a pratiqué un football sans compromis, ouvert et offensif, devenant le club ayant marqué le plus de buts.

Comment le vainqueur est-il déterminé ?

Conformément au règlement de la Liga, le lauréat de ce prix individuel prestigieux est désigné via un système de vote complexe :

  • Choix des fans et des experts : Le nom de l'entraîneur du mois est déterminé par la combinaison des votes en ligne des supporters sur la plateforme officielle de la ligue et de l'avis d'un panel d'experts indépendants du football ;

  • Annonce des résultats : Une fois le processus de vote terminé, le vainqueur sera officiellement présenté au public dans les jours suivants.

L'ajout de la prolifique « Real Sociedad » dirigée par Matarazzo au duel entre des entraîneurs devenus des marques mondiales comme Mourinho et Simeone ne fait qu'intensifier l'intrigue autour du lauréat d'octobre.

La LigaJosé MourinhoDiego SimeoneReal MadridFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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