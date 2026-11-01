Un adolescent en Chine perd temporairement l'audition à cause du bruit des cigales

En Chine, un jeune de 18 ans a temporairement perdu l'audition après avoir été exposé au bruit intense des cigales dans une forêt pendant plus de quatre heures, ce qui l'a contraint à consulter un médecin. Les médecins lui ont prescrit un traitement et ont souligné la nécessité d'éviter les bruits forts pendant au moins 14 jours.

Beaucoup pensent que les sons de la nature sont inoffensifs pour la santé humaine. Cependant, cet incident récent a montré qu'il existe des exceptions. Un jeune de 18 ans nommé Wang, habitant la ville de Ningbo, dans la province chinoise du Zhejiang, s'est rendu en forêt pour se détendre et camper. Il est resté plusieurs heures sous le chant fort et strident de centaines de cigales, ce qui a eu un impact négatif sur son audition.

Il a été rapporté que Wang a remarqué que le bruit des cigales s'intensifiait considérablement à midi. Malgré cela, il est resté dans la forêt jusqu'au soir. Plus tard, des bourdonnements sont apparus dans ses oreilles et il a eu l'impression qu'elles étaient bouchées.

Lorsque le bruit des cigales a commencé à diminuer et qu'elles se sont tues, le jeune homme a réalisé qu'il ne pouvait plus entendre le chant des oiseaux, ni même les notifications de son téléphone.

Craignant une perte auditive totale, Wang s'est immédiatement rendu à l'hôpital. Un examen médical rapide a révélé un gonflement dans ses deux oreilles. Les médecins lui ont prescrit des médicaments pour réduire l'inflammation et lui ont conseillé d'éviter les bruits forts pendant au moins 14 jours.

Heureusement, après deux semaines de traitement et de repos, l'audition de l'adolescent s'est complètement rétablie.

Comment le bruit fort des cigales affecte-t-il l'audition ?

Li Zi, médecin principal du département d'otorhinolaryngologie (ORL) du premier hôpital affilié à l'Université de Ningbo, a souligné que beaucoup pensent à tort que les sons de la nature sont totalement inoffensifs pour les oreilles.

Les cigales sont connues pour être les insectes les plus bruyants au monde. Cependant, le chant d'une seule cigale ne dépasse généralement pas 70 décibels et ne cause pas de dommages graves à l'audition isolément.

Le problème majeur réside dans le chant simultané de centaines de cigales. Leur bourdonnement collectif peut atteindre plus de 85 décibels. Ce niveau est considéré comme le seuil à partir duquel le risque de dommages auditifs apparaît.

Le Dr Li Zi explique que, même sur une courte période, l'exposition à des sons forts peut provoquer un gonflement des cellules ciliées sensorielles situées dans la cochlée de l'oreille interne. Dans ce cas, s'éloigner d'un environnement bruyant et laisser reposer ses oreilles pendant 1 à 2 semaines permet généralement aux cellules de se régénérer.

Cependant, si ces cellules sensorielles subissent une nécrose, c'est-à-dire qu'elles meurent, elles ne se régénèrent pas. Cela peut entraîner une perte auditive permanente et irréversible. Dans de tels cas, les patients sont contraints d'utiliser des appareils auditifs pour compenser leur perte.

Les experts soulignent que les sons de la nature peuvent également affecter la santé humaine dans certaines conditions. C'est pourquoi il est important de prendre des précautions lorsque l'on se trouve dans un environnement bruyant et continu pendant une longue période.