Le président turc a signé un document destiné au Kazakhstan

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan s'est trompé lors de la cérémonie de signature des documents à l'issue du 13e sommet de l'Organisation des États turciques à Ankara. Au lieu de signer à l'emplacement réservé à la Turquie, il a signé le document destiné au Kazakhstan. C'est ce qu'a rapporté le journal « Cumhuriyet ».

Il est précisé que le sommet s'est conclu par une réunion du Conseil des chefs d'État. Les dirigeants des pays participants y ont signé les documents pertinents pour confirmer les décisions adoptées.

Pendant la cérémonie, un document a été présenté à Erdoğan. Après avoir apposé sa signature, le président a demandé à un responsable à ses côtés : « N'avons-nous pas signé au mauvais endroit ? »

L'employé a alors expliqué que le document appartenait au Kazakhstan et qu'il fallait signer à l'endroit réservé à la Turquie. En réponse, Erdoğan a dit sur un ton humoristique : « Que Dieu te bénisse ».

Par la suite, le responsable a indiqué qu'il allait remplacer le document. Peu après, les micros ont été coupés et il a apporté un nouveau document. L'employé a montré au président l'endroit où il devait signer. Après qu'Erdoğan ait demandé « Où ça ? », l'employé a indiqué à nouveau la zone requise. Le dirigeant turc a ensuite signé le document approprié.

Cet incident a été filmé lors de la cérémonie de signature dans le cadre du sommet.