Une énigme millénaire : qui était la grand-mère de Toutânkhamon ?

·8·Monde
Une énigme millénaire : qui était la grand-mère de Toutânkhamon ?

Une étude publiée en 2010 dans la revue scientifique JAMA a analysé des échantillons d'ADN de momies appartenant à la famille royale de l'Égypte ancienne. Les recherches ont permis d'identifier la momie trouvée dans la tombe KV35 à Louxor, longtemps appelée la « Dame aînée » (Elder Lady), comme étant la reine Tiyi.

Les scientifiques ont comparé les données génétiques de la momie avec des échantillons prélevés sur les parents présumés de Tiyi, les momies de Youya et Touya. Les analyses ont permis d'établir les liens de parenté.

Selon les résultats de l'étude, Tiyi était la mère du pharaon Akhenaton et la grand-mère du célèbre souverain Toutânkhamon. Ainsi, l'identité et la place dans la dynastie royale égyptienne de cette momie, restée inconnue pendant des millénaires, ont été confirmées par des preuves scientifiques.

Reine TiyiToutânkhamonAkhenatonJAMAÉgypte
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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