«C'est nous qui déciderons de la fin de la guerre» : avertissement sévère du guide suprême iranien à ses ennemis

Alors que la situation géopolitique au Moyen-Orient reste tendue, une nouvelle déclaration sérieuse a été faite depuis Téhéran. Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a tenu une réunion élargie avec les hauts commandants des forces armées du pays, donnant aux structures militaires des instructions strictes pour répondre à toute menace potentielle de l'ennemi immédiatement, sans limites géographiques et avec une efficacité maximale afin d'assurer la défense du pays.

Cette déclaration, publiée sur le compte officiel du dirigeant iranien sur les réseaux sociaux, marque le début d'une nouvelle phase en matière de sécurité dans la région.

« C'est nous qui déciderons quand et comment la guerre se terminera »

Lors de sa rencontre avec les hauts responsables militaires, Mojtaba Khamenei a souligné que le maintien de la capacité de défense du pays en état d'alerte maximale est la priorité absolue :

« La condition principale et fondamentale pour dissuader l'ennemi de toute agression est d'être toujours préparé militairement de manière intelligente, forte et intransigeante. Si nos ennemis osent tenter une nouvelle fois une intervention militaire ou des attaques terroristes contre nous, ils commettront une grave erreur. Seules les forces armées iraniennes et le courageux peuple iranien décideront quand, où et comment se terminera un tel conflit. »

Stratégie de réponse et de défense sans limites géographiques

Cette directive donnée par le haut commandement iranien couvre plusieurs aspects stratégiques importants :